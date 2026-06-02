박민지, 셀트리온 퀸즈 마스터즈 출격…‘최초 5회 우승+통산 21승’ 대기록 도전
‘디펜딩 챔피언’ 이가영·‘성문안의 여인’ 방신실과 우승 경쟁
한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 통산 20승의 대기록을 작성한 박민지가 이번에는 단일 대회 최다 우승과 통산 최다승이라는 두 마리 토끼 사냥에 나선다.
오는 5일부터 사흘 동안 강원도 원주시 성문안CC(파72)에서 열리는 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈(총상금 15억원)이 출격 무대다.
2019년 출범한 이 대회에서 박민지는 2021년부터 2024년까지 4연패를 달성했다.
고 구옥희, 박세리, 강수연, 김해림이 단일 대회 3연패는 있었지만 KLPGA투어 단일 대회 4연패는 최초다.
따라서 박민지가 올해 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승하면 KLPGA투어 최초로 단일 대회 5차례 우승이라는 신기원을 이룬다.
현재 KLPGA투어 단일 대회 최다 우승 기록 4승은 박민지와 고우순 둘만 보유하고 있다. 고우순은 KLPGA챔피언십에서 1990년, 1992년, 1994년, 1996년 우승했다.
박민지는 또 KLPGA투어 최다승(20승)을 공유한 고 구옥희, 신지애를 따돌리고 최다승 신기록인 21승을 쌓을 기회다. 그 가능성은 높다.
그는 지난달 31일 Sh수협은행 MBN 여자오픈 최종 라운드에서 8언더파를 몰아치며 2년 가까이 미뤄왔던 통산 20승을 달성했을 정도로 샷감이 뜨겁다.
박민지는 “작년의 나와 올해 나는 다르다. 샷도, 마음가짐도 달라졌다”며 지난해 부진을 씻고 다시 한번 ‘셀트리온의 여왕’으로 거듭나겠다는 각오다. 그는 작년에 성문안에서 열린 대회에서 공동 40위에 그쳤다.
이어 “이번 대회도 좋은 성적으로 마무리하고 싶다. 성문안CC는 영리한 플레이를 해야 하는 곳이다. 내 플레이가 맞아떨어진다면 좋은 성적이 날 것”이라고 강한 자신감을 내보였다.
지난해 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승한 이기영은 대회 2연패에 나선다. 이가영도 올 시즌 우승은 없지만 최근 2차례 ‘톱10’ 입상으로 상승 모드다.
이가영은 “좋은 결과가 있었던 대회인만큼 긍정적인 생각을 가지고 대회에 임하려 한다”면서 “현재 컨디션과 샷 감각이 좋아지고 있기 때문에 타이틀 방어에 성공할 수 있으면 좋겠다”는 바람을 밝혔다.
성문안CC와 각별한 인연이 있는 방신실도 강력한 우승 후보다. 그는 2023년 E1 채리티 오픈이 성문안CC에서 열렸을 때 생애 첫 우승을 거뒀다. 또 작년 셀트리온 퀸즈 마스터즈 2라운드에서 친 10언더파 62타를 몰아치기도 했다. 이는 성문안CC 코스레코드다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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