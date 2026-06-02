박민지, 셀트리온 퀸즈 마스터즈 출격…‘최초 5회 우승+통산 21승’ 대기록 도전

‘디펜딩 챔피언’ 이가영·‘성문안의 여인’ 방신실과 우승 경쟁

지난달 31일 끝난 Sh수협은행MBN여자오픈에서 통산 20승째를 달성한 박민지가 동료들로부터 축하를 받고 있다. KLPGA

따라서 박민지가 올해 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승하면 KLPGA투어 최초로 단일 대회 5차례 우승이라는 신기원을 이룬다.

현재 KLPGA투어 단일 대회 최다 우승 기록 4승은 박민지와 고우순 둘만 보유하고 있다. 고우순은 KLPGA챔피언십에서 1990년, 1992년, 1994년, 1996년 우승했다.