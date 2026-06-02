전북도, 2500억원 투입 국지도 2곳 하반기 착공
순창∼구림·부전∼칠보 사업 본격화
교량 12곳·터널 신설 등 추진
관광·물류·생활권 접근성 개선 기대
전북 순창과 정읍 일대 국가지원지방도(국지도) 건설사업이 하반기 착공에 들어간다. 총 사업비 2514억원이 투입되는 이번 사업은 지역 간 연결성을 높이고 관광·물류 인프라를 확충하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
전북특별자치도는 2일 순창∼구림 국지도 확장공사와 부전∼칠보 국지도 시설개량공사 현장을 찾아 사업 추진 상황과 주요 공정 계획 등을 점검했다고 밝혔다.
두 사업은 교량 12곳과 터널 등을 포함한 대규모 사회간접자본(SOC) 사업이다. 전북도는 토지 보상과 공사·감리 용역 발주 등 후속 절차를 거쳐 올해 하반기 착공할 계획이다.
순창~구림 국지도 확장공사는 순창읍 백산리와 구림면 월정리를 연결하는 국지도 55호선 9.14㎞ 구간을 확장하는 사업이다. 총사업비 1211억원이 투입되며 교량 6곳 설치와 도로 선형 개선 등이 추진된다.
해당 구간은 강천산과 섬진강권 관광지를 연결하는 주요 도로다. 교통량 증가와 도로 협소 문제로 정비 필요성이 꾸준히 제기돼 왔으며, 사업이 완료되면 관광지 접근성 향상과 물류 이동 효율 증대, 주민 통행 편의 개선 효과가 기대된다.
부전~칠보 국지도 시설개량공사는 정읍시 부전동과 칠보면 시산리를 연결하는 국지도 49호선 10.92㎞ 구간을 정비하는 사업이다. 총사업비 1302억원이 투입되며 교량 6곳과 터널 1곳이 새로 들어선다.
이 구간은 굴곡이 심하고 겨울철 안전사고 위험이 높아 주민들의 개선 요구가 이어졌던 곳이다. 사업이 마무리되면 통행 안전성과 이동 편의가 크게 향상될 것으로 전망된다.
전북도는 이번 사업을 통해 지역 간 연결도로 기능을 강화하고 관광·산업 인프라 확충과 생활권 접근성 개선에도 속도를 낸다는 방침이다. 사업별 주요 현안을 사전에 점검하고 공정 관리에도 만전을 기할 계획이다.
최정일 전북도 건설교통국장은 “국지도 건설사업은 단순한 도로 확장을 넘어 지역경제와 관광, 정주 여건 개선에 중요한 역할을 하는 사업”이라며 “도민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 도로 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
순창·정읍=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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