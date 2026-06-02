[단독] 한화에어로 대표 “책임 통감… 사고 원인 철저히 밝혀내야”

“사고 수습 때까지 동료 추모하며

진중한 자세로 근무해 달라”



손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 2일 임직원들에게 보낸 공지문에서 “대표이사로서 참담한 심정으로 무거운 책임을 통감하고 있다”며 구성원들을 독려했다. 대전사업장에서 발생한 비극적인 사고 이후 손 대표가 임직원들에게 공지문을 낸 것은 이번이 처음이다.



손 대표는 “전국 각 사업장과 해외에서 근무 중인 임직원께 무거운 이야기지만 중요한 이야기를 하려고 한다”면서 “우선은 유명을 달리하신 다섯 분 고인의 명복을 빈다”고 운을 뗐다.



이어 “깊은 슬픔에 잠겨 계실 유가족분들께 진심으로 애도를 표한다”며 “회사는 조금이라도 위로가 될 수 있도록 유가족 지원을 소홀히 하지 않을 것이며 현재 병상에서 힘든 싸움 중인 부상자의 회복을 위해서도 모든 지원을 아끼지 않겠다”라고 덧붙였다.



그는 “우선은 경건한 마음으로 동료분들의 넋을 그리며 애도해달라”면서 “사고가 수습될 때까지 동료를 추모하며 진중한 자세로 근무해달라”고 말했다.



그는 “이번 사고의 원인을 투명하고 철저하게 밝혀내야 한다”면서 “이번 사고를 딛고 우리 회사가 이전보다 훨씬 더 안전한 회사로 거듭나야 한다”며 “현장에서 실질적으로 작동하는 안전 체계를 구축할 테니 임직원 여러분도 다시는 이러한 사고가 반복되지 않는 일터를 만드는 데 힘을 모아달라”고 강조했다.







한화그룹은 사고 수습에 총력을 기울이고 있다. 김승연 한화그룹 회장은 전날 “업무에 최선을 다하던 직원들이 숨지고 다쳤다는 소식에 애통한 심정을 가눌 길이 없다”며 “깊은 애도와 함께 유가족에게 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 또 “유명을 달리한 직원들에게 최선의 예우를 하고 유가족 지원과 부상자 치료 등 피해 수습을 정성을 다해 신속하게 실행하라”고 지시했다.



사고 수습을 위해 그룹의 역량을 총동원하고 그룹 차원의 특별 대응 태스크포스(TF)를 구성하도록 지시했다. TF는 여승주 부회장이 맡는다.



지난 1일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다. 이 사고로 5명이 숨졌다. 현재 경찰과 고용노동부 등 관계 기관의 조사가 진행 중이다.



허경구 기자 nine@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 2일 임직원들에게 보낸 공지문에서 “대표이사로서 참담한 심정으로 무거운 책임을 통감하고 있다”며 구성원들을 독려했다. 대전사업장에서 발생한 비극적인 사고 이후 손 대표가 임직원들에게 공지문을 낸 것은 이번이 처음이다.손 대표는 “전국 각 사업장과 해외에서 근무 중인 임직원께 무거운 이야기지만 중요한 이야기를 하려고 한다”면서 “우선은 유명을 달리하신 다섯 분 고인의 명복을 빈다”고 운을 뗐다.이어 “깊은 슬픔에 잠겨 계실 유가족분들께 진심으로 애도를 표한다”며 “회사는 조금이라도 위로가 될 수 있도록 유가족 지원을 소홀히 하지 않을 것이며 현재 병상에서 힘든 싸움 중인 부상자의 회복을 위해서도 모든 지원을 아끼지 않겠다”라고 덧붙였다.그는 “우선은 경건한 마음으로 동료분들의 넋을 그리며 애도해달라”면서 “사고가 수습될 때까지 동료를 추모하며 진중한 자세로 근무해달라”고 말했다.그는 “이번 사고의 원인을 투명하고 철저하게 밝혀내야 한다”면서 “이번 사고를 딛고 우리 회사가 이전보다 훨씬 더 안전한 회사로 거듭나야 한다”며 “현장에서 실질적으로 작동하는 안전 체계를 구축할 테니 임직원 여러분도 다시는 이러한 사고가 반복되지 않는 일터를 만드는 데 힘을 모아달라”고 강조했다.손 대표는 마지막으로 “저를 포함한 경영진 모두는 이번 사고를 뼈아픈 교훈으로 삼아 안전한 작업 환경을 만들고, 회사가 위기를 극복하고 더 단단하면서 안전한 조직이 될 수 있도록 만들겠다”며 “회사를 믿고 함께해 주시기 바란다”고 말했다.한화그룹은 사고 수습에 총력을 기울이고 있다. 김승연 한화그룹 회장은 전날 “업무에 최선을 다하던 직원들이 숨지고 다쳤다는 소식에 애통한 심정을 가눌 길이 없다”며 “깊은 애도와 함께 유가족에게 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 또 “유명을 달리한 직원들에게 최선의 예우를 하고 유가족 지원과 부상자 치료 등 피해 수습을 정성을 다해 신속하게 실행하라”고 지시했다.사고 수습을 위해 그룹의 역량을 총동원하고 그룹 차원의 특별 대응 태스크포스(TF)를 구성하도록 지시했다. TF는 여승주 부회장이 맡는다.지난 1일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다. 이 사고로 5명이 숨졌다. 현재 경찰과 고용노동부 등 관계 기관의 조사가 진행 중이다.허경구 기자 nine@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지