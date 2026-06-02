[단독] 한화에어로 대전사업장, 지난해 발전기 무허가 설치로 과태료 200만원
발전기 전력 용량도 허용치 초과
지난 1일 폭발 사고로 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장이 비상발전기를 무허가 설치한 사실이 지난해 5월 적발돼 대전시로부터 과태료 200만원 처분을 받았던 것으로 확인됐다.
2일 국민일보 취재에 따르면 지난 2004년 사업장에 설치된 비상발전기는 대전시로부터 허가를 받지 않았던 것으로 파악됐다. 해당 비상발전기는 연구시설 내 정전 등 비상 상황이 생길 경우 경유를 연료로 사용해 전력을 생산하는 설비다.
비상발전기의 전력 용량이 위험물안전관리법에서 지정한 허용 수량을 초과한 것으로도 조사됐다. 위험물취급일지가 미흡하게 작성된 사실도 확인됐다.
대전시와 소방 당국은 이같은 위반 사실을 확인했지만, 무허가 설치 관련 공소 시효가 이미 지난 상태라 해당 사안에 대해 ‘공소권 없음’으로 지난해 5월 내사 종결했다.
다만 대전시 관계자는 “비상발전기 관련 위반 사항은 이번에 폭발 사고가 발생한 대전사업장 56동 세척공정실과는 다른 구역”이라며 “사고랑 직접적 관계는 없는 것으로 보인다”고 말했다.
대전=김다연 이정헌 기자 yan@kmib.co.kr
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