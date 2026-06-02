[단독] 한화에어로 대전사업장, 지난해 발전기 무허가 설치로 과태료 200만원

발전기 전력 용량도 허용치 초과

지난 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장. 연합뉴스

위험물안전관리법에서 지정한 허용 수량을 초과한 것으로도 조사됐다.

위험물취급일지가 미흡하게 작성된 사실도 확인됐다.