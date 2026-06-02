‘외국인 폭행’ 섬유공장 대표 구속영장 신청…추가 범행 드러나
외국인 근로자의 뺨을 때리는 영상으로 공분을 산 인천 섬유제조업체 대표의 추가 범행이 경찰과 노동당국의 수사로 밝혀졌다.
인천 서부경찰서와 중부지방고용노동청 인천북부지청은 근로기준법상 근로자폭행과 재물손괴 등 혐의로 섬유제조업체 대표 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 2일 밝혔다.
A씨는 2023년 3월부터 인천시 서구 가좌동 자신이 운영하는 섬유공장 등에서 7차례에 걸쳐 방글라데시 국적의 노동자 4명을 폭행한 혐의 등을 받는다.
A씨는 지난 4월 24일 방글라데시 국적의 20대 노동자 B씨를 폭행하는 영상이 온라인 등을 통해 알려지며 공분을 샀다. 해당 영상에서 A씨는 “너 어제 뭐 했냐고” “전화 안 받고 뭐 했냐고” “어딨었어”라며 B씨에게 소리지르고 여러 차례 뺨을 때렸다. B씨의 머리채를 잡고 주먹으로 위협하는 장면 등도 담겼다. A씨는 범행 전날 B씨가 연락을 받지 않고 숙소에도 없었다는 이유 등을 들어 폭행한 것으로 전해졌다.
A씨는 또 외국인 노동자들을 폭행하는 과정에서 모욕하거나 공장 물품을 부순 것으로도 조사됐다.
노동당국은 A씨의 외국인 노동자 폭행 사건이 불거진 뒤 사실관계 파악, 피해자 보호 조치 등을 위한 특별감독을 진행한 뒤 A씨에게 일반 폭행 혐의보다 처벌 수위가 높은 근로자폭행 혐의를 적용했다.
근로기준법에 따라 근로자를 폭행한 사용자는 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해진다. 형법상 폭행이 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형에 처해지는 것보다 처벌이 무겁다.
검찰은 이날 A씨에 대해 구속영장을 청구했으며 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 4일 인천지법에서 열릴 예정이다.
이상목 인천북부지청장은 “노동자에 대한 폭행은 용납할 수 없는 중대한 범죄”라며 “특히 열악한 처지에 있는 외국인 노동자에 대한 인권 침해 및 직장 내 괴롭힘에 대해서는 더욱 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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