‘외국인 폭행’ 섬유공장 대표 구속영장 신청…추가 범행 드러나

인천 서부경찰서. 국민일보DB

인천시 서구 가좌동 자신이 운영하는 섬유공장 등에서 7차례에 걸쳐 방글라데시 국적의 노동자 4명을 폭행한 혐의 등을 받는다.

“너 어제 뭐 했냐고” “전화 안 받고 뭐 했냐고” “어딨었어”라며 B씨에게 소리지르고 여러 차례 뺨을 때렸다. B씨의 머리채를 잡고 주먹으로 위협하는 장면 등도 담겼다.