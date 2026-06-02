李 “국정 속도 높이면 4년을 8년처럼…마칠 때 성원 받도록 최선”

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업, 소상공인, 서민, 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력해야겠다”고 주문했다.

또 “

인공지능 혁명과 에너지 전환을 가속할 물적 제도적 기반을 튼튼하게 만들고, 반도체뿐 아니라 로봇 방산 등 여타 첨단산업 육성에도 박차를 가해서 글로벌 초격차 경제 강국의 문도 활짝 열어가야겠다”며 “