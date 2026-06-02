李 “국정 속도 높이면 4년을 8년처럼…마칠 때 성원 받도록 최선”

李 “국정 속도 높이면 4년을 8년처럼…마칠 때 성원 받도록 최선”
이재명 대통령이 정부 출범 1년을 앞두고 “임기를 시작할 때보다 마칠 때, 더 많은 국민의 성원과 평가를 받는 정부가 되겠다”
이 대통령은 2일 청와대에서 주재한 국무회의에서 “우리 국민주권정부가 곧 출범 1주년을 맞이한다”면서 “대한민국의 정상화와 회복, 그리고 나아가 대한민국 도약의 발판도 튼튼하게 놓이고 있는 중이다. 모두가 우리 국민 여러분의 관심과 참여, 협력 덕분이다. 감사드린다”고 말했다.
이어 “이제 곧 시작될 임기 2년차부터는 지금까지의 정책성과를 바탕으로 국민 삶에 실질적 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고, 더 폭을 넓혀가야 되겠다”면서 “수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업, 소상공인, 서민, 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력해야겠다”고 주문했다.
또 “인공지능 혁명과 에너지 전환을 가속할 물적 제도적 기반을 튼튼하게 만들고, 반도체뿐 아니라 로봇 방산 등 여타 첨단산업 육성에도 박차를 가해서 글로벌 초격차 경제 강국의 문도 활짝 열어가야겠다”며 “대한민국의 생존전략이라 할 수 있는 지역균형 발전과 국토대전환을 속도감 있게 추진하고 양극화 완화를 위한 효과적 대안을 마련해서 모두의 성장을 향해 나아가야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 “앞으로 4년 동안 국정 속도를 두 배로 높이고 정성을 다하면 남은 시간은 비록 4년이지만, 8년과 같이 쓸 수 있다. 8년처럼 일할 수 있다고 생각한다”면서 “그를 통해 국민의 삶과 우리 대한민국에 더 큰 변화를 만들어내도록 하겠다”고 약속했다.
그러면서 “임기를 시작할 때보다 마칠 때, 더 많은 국민의 성원과 평가를 받는 정부가 되겠다는 말씀을 다시 한번 새기면서 언제나 최선을 다하겠다는 각오의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.
이 대통령은 지난 1일 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 “유명을 달리한 분들의 명복을 빌며, 부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다”며 “사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 지속적으로 발생한 사업장들을 추려서 따로 보고해 달라”고 지시했다.
이 대통령은 또 최근 예비군 훈련장에서 사건·사고가 발생하고 있다고 언급하면서 “전군은 장병의 인권을 소홀히 여겨도 된다는 혹시 그런 시대착오적 인식이 아직도 군 내에 잔존하는 것은 아닌지 현장을 면밀하게 점검해달라. 병사들의 상태나 현장 상황을 고려하지 않은 훈련 행태나 방식은 개선할 필요가 있겠다”고 주문했다.
최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr
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