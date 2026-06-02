“한 번 타면 또 탄다” 한강버스 5월 탑승객 9만명 돌파
5월 한 달 한강버스 탑승객이 9만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 월간 기준 최다 이용객 기록이다.
서울시는 2일 한강 수상 교통수단 한강버스의 지난달 탑승객이 9만1126명으로 집계됐다고 밝혔다. 하루 최고 탑승객을 기록한 5월 1일 5584명을 포함해 하루 탑승객 5000명을 넘은 날만 5일이나 됐다.
누적 탑승객은 33만명을 넘어섰다. 지난해 9월 정식 운항 개시 이후 올해 2월까지 10만4498명이 이용했다. 전 구간 운항이 재개된 3월부터 5월까지 3개월간 23만105명이 탑승했다. 3월 6만2491명, 4월 7만6488명, 5월 9만1126명으로 매달 약 1만5000여명씩 늘었다. 일평균 탑승객도 3개월 사이 2000여명에서 2900여명 수준으로 약 1.5배 증가했다.
이용객들의 만족도는 높았다. 시가 탑승객 3115명을 대상으로 실시한 설문 조사(4월 6~13일) 결과 응답자의 약 96%가 이용에 만족한다고 답했다. 지인에게 추천하겠다는 응답은 약 94%, 재이용 의사가 있다는 응답은 89%였다.
현재 시와 ㈜한강버스는 서울국제정원박람회와 연계한 서울숲 선착장 운영을 위해 운항 훈련 중이다. 훈련이 완료되는 이달 첫째 주부터 정식 운영할 계획이다.
박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강버스는 시민들의 높은 관심과 호응 속에 새로운 수상 교통수단으로 빠르게 정착하고 있다”며 “앞으로도 안전하고 편리한 서비스 제공과 운항 노선 확대 등 서비스 품질을 지속적으로 높여 시민들이 더욱 자주 찾는 한강의 대표 이동 수단으로 발전시키겠다”고 말했다
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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