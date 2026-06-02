교통 약자 “고속도로 주유소에서 내리지 않고도 주유한다”
한국도로공사, ‘교통 약자를 위한 고속도로 주유 지원 서비스’ 도입
한국도로공사는 장애인, 고령자, 임산부 등 교통 약자의 고속도로 주유소 이용 편의 향상을 위해 ‘QR 호출 주유도움 서비스’를 전국 재정 고속도로 셀프주유소(218개소)에 도입한다고 2일 밝혔다. 재정 고속도로란 국가나 지방자치단체 예산으로 건설하고 한국도로공사가 운영하는 고속도로를 말한다.
현재 재정 고속도로 주유소 226개소 중 218개소(96%)가 셀프주유 방식으로 운영되고 있으나, 교통약자가 호출벨 등 보조장치를 이용하려면 차량에서 내려야 하는 불편함이 있어 접근성 개선 필요성이 제기돼 왔다.
이번 서비스는 차량에서 내리지 않고도 도움을 요청할 수 있는 비대면 호출체계를 구축해 교통약자의 안전성과 접근성을 강화하기 위해 마련됐다.
서비스 이용을 원하는 고객은 주유기에 부착된 QR코드를 스캔하면 즉시 도움을 받을 수 있다. QR코드 스캔이 어려운 경우에는 QR코드 하단에 안내된 주유소 사무실 연락처로 전화해 현장 직원에게 도움을 요청할 수 있다.
호출이 접수되면 주유소 직원이 해당 차량의 주유 전 과정을 지원한다.
한국도로공사 관계자는 “이번 서비스는 교통약자에 대한 주유지원을 넘어 이동권을 보장하는 생활 밀착형 공공서비스”라며 “앞으로도 국민 누구나 고속도로 서비스를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 현장 중심의 제도 개선을 지속해 나가겠다”고 말했다.
김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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