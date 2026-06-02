젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 중 한국 예능 프로그램에 출연한다.
tvN은 젠슨 황이 자사 토크쇼 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈)에 출연한다고 2일 밝혔다. 젠슨 황은 오는 4일 한국을 찾아 국내 주요 기업 총수들과 회동하는 등 일정을 소화할 것으로 알려져 있다.
대만계 미국인인 젠슨 황은 인공지능(AI) 붐을 타고 전 세계 시가총액 1위 기업으로 도약한 엔비디아의 공동 창업자 겸 현 CEO다. 지난해 10월 방한 당시에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 서울 강남구의 치킨집에서 격의 없는 회동을 가져 화제가 됐다.
젠슨 황의 국내외 예능 프로그램 출연은 이번이 처음으로 전해진다. 젠슨 황의 출연본은 이달 중 방송된다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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