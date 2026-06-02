젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연

지난해 10월 28일 미국 워싱턴DC 컨벤션 센터에서 열린 GPU 기술 컨퍼런스에서 기조연설하고 있는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. AP뉴시스

대만계 미국인인 젠슨 황은 인공지능(AI) 붐을 타고 전 세계 시가총액 1위 기업으로 도약한 엔비디아의 공동 창업자 겸 현 CEO다. 지난해 10월 방한 당시에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 서울 강남구의 치킨집에서 격의 없는 회동을 가져 화제가 됐다.