입양부터 장례까지…경기도 ‘반려마루 추모관’ 운영
반려동물 생애 전 과정 지원
경기도가 도내 첫 공설동물장묘시설인 ‘반려마루 추모관’ 운영을 시작하며 반려동물의 입양부터 장례까지 전 생애를 아우르는 종합 복지서비스 체계를 구축했다.
경기도는 지난 1일부터 여주시에 위치한 반려마루 여주 내 공설동물장묘시설인 ‘반려마루 추모관’을 개관하고 본격적인 운영에 들어갔다고 2일 밝혔다.
이번 추모관 개관으로 반려마루는 유기동물 보호와 입양, 반려동물 문화교육, 의료서비스, 놀이공간에 이어 장례서비스까지 제공하는 종합 반려동물 복합문화시설로 완성됐다.
반려마루 추모관은 공공이 운영하는 경기도 최초의 전문 반려동물 장례시설로, 전국에서는 두 번째 공설동물장묘시설이다.
추모관은 연면적 696.2㎡, 지상 2층 규모로 동물화장로 2기와 추모실 3실, 염습실, 봉안실 408기 등을 갖춰 반려동물의 마지막 길을 품격 있게 배웅할 수 있도록 설계됐다. 시설 운영은 공개모집을 통해 선정된 ㈜애니멀컴패니언이 민간위탁 방식으로 맡는다.
도는 공설시설 운영의 공공성을 강화하기 위해 이용요금 감면 혜택도 마련했다. 경기도민에게는 화장시설 사용료의 10%를 할인하고, 여주시민과 국가유공자, 장애인, 저소득층 등에게는 50%의 할인 혜택을 제공한다.
2023년 개관한 반려마루는 부지면적 16만4,932㎡ 규모의 전국 최대 반려동물 복합문화시설이다. 문화센터와 동물보호·입양동, 놀이터 등 다양한 시설을 갖추고 있으며, 유기동물 구조·보호와 입양 활성화, 동물병원 운영, 반려동물 문화교육 및 각종 행사 등을 추진하고 있다.
이번 추모관 개관으로 반려마루는 입양과 보호, 놀이, 교육, 의료, 장례까지 반려동물의 생애 전 과정을 지원하는 종합 복합문화시설로 기능을 확대하게 됐다.
도는 반려마루가 반려동물과 보호자가 함께하는 삶의 전 과정을 아우르는 전국 최고 수준의 동물복지 거점시설로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.
이강영 도 축산동물복지국장은 “반려마루 추모관은 단순한 장묘시설이 아니라 반려동물과 함께한 소중한 시간을 기억하고 마지막을 의미 있게 마무리할 수 있는 공간”이라며 “취약계층의 경제적 부담을 덜어주는 공익적 기능을 통해 더 많은 도민이 이용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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