양지호, 55년 만의 '한국오픈·KPGA선수권' 동시 석권 도전
우승시 올 시즌 상금왕 조기 확정
상금 1위 문도엽 불참해 역전 기회
최찬·송민혁·이상엽 첫 다승 도전
양지호가 55년만에 한국오픈에 이어 KPGA선수권대회 연속 우승에 도전한다.
오는 4일부터 나흘간 경남 양산시 에이원CC에서 열리는 한국프로골프(KPGA) 투어 KPGA 선수권(총상금 16억 원)이 출격 무대다.
양지호가 이번 대회 정상에 오르면 2주 전 한국 오픈 제패에 이어 2개 대회 연속 우승이다. 한국 오픈과 KPGA 선수권을 한 해에 동시에 석권한 건 1971년 한장상 이후 나오지 않고 있다.
양지호는 “목표는 당연히 우승이다. 언제나 우승을 목표로 출전하지만 욕심내지 않고 톱20으로 마치면 만족할 것 같다”며 “3라운드까지 톱20 안에 들 수 있다면 우승까지 노려보겠다”고 각오를 다졌다.
이어 “KPGA 선수권은 국내 프로골프 대회 중 가장 긴 역사를 가지고 있는 대회라 특별히 잘하고 싶은 마음이 간절하다”라며 “에이원CC도 개인적으로 좋아하는 코스라 기대가 크다. 상황에 따라 지켜야 할 땐 지키고 공격적으로 가야 할 때는 과감하게 플레이한다면 좋은 스코어를 기대할 수 있을 것”이라고 자신감을 내보였다.
양지호는 한국오픈 우승 상금 5억 원을 보내 상금 순위 1위(5억2372만7301원)를 달리고 있다. 이번 대회 우승 상금은 3억2000만 원이다. 따라서 양지호가 우승하면 사실상 시즌 상금왕은 조기에 결정난다.
대상 포인트도 1300점이 주어져 현재 4위(1,666.70점)인 순위를 1위로 끌어 올리게 된다. 이번 대회에는 대상 포인트 1위(2186점), 상금 5위(2억 1800만원)에 자리한 문도엽이 LIV 골프 안달루시아 대회에 출전하느라 불참하므로 역전할 기회다.
작년 대상 수상자 옥태훈의 타이틀 방어와 시즌 첫 승 두 마리 토끼 사냥에 나선다. 옥태훈은 작년 KPGA 선수권 우승을 시작으로 모두 3개의 우승컵을 쓸어 담아 제네시스 대상과 상금왕을 차지했다. 옥태훈은 올해에는 아직 우승이 없다.
옥태훈은 “개막전을 제외하면 아직 기대했던 만큼 경기력이 나오지 않고 있다”면서도 “최근 훈련에서 샷과 퍼트 감각이 조금씩 올라오고 있어 이번 주 대회에서는 집중력을 끌어올려 최선을 다하는 모습을 보여 드리겠다”고 각오를 다졌다.
올 시즌 나란히 1승씩을 거둬 상금 순위 2~4위에 자리한 최찬, 송민혁, 이상엽은 시즌 첫 다승에 도전한다.
미국프로골프(PGA)투어에서 통산 2승이 있는 배상문은 대회 첫 우승을 위해 출사표를 던졌다.
‘베테랑’ 박상현은 국내 통산 상금 60억 원, 강경남은 역대 2번째 국내 통산 상금 50억 원 돌파를 위해 출사표를 던졌다.
제2의 김성현 탄생 여부도 관심사다. 올해는 총 8명의 선수가 월요 예선을 통해 본선 진출 기회를 잡았다. 2020년 대회에서 KPGA 투어 사상 최초로 월요 예선 통과 우승 기록을 수립한 김성현도 대회 두 번째 우승에 도전한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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