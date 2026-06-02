양지호, 55년 만의 '한국오픈·KPGA선수권' 동시 석권 도전

우승시 올 시즌 상금왕 조기 확정

상금 1위 문도엽 불참해 역전 기회

최찬·송민혁·이상엽 첫 다승 도전

지난달 24일 충남 천안 우정힐스CC에서 끝난 코오롱 제68회 한국오픈 선수권대회에서 우승한 양지호. 연합뉴스

작년 대상 수상자 옥태훈의 타이틀 방어와 시즌 첫 승 두 마리 토끼 사냥에 나선다. 옥태훈은 작년 KPGA 선수권 우승을 시작으로 모두 3개의 우승컵을 쓸어 담아 제네시스 대상과 상금왕을 차지했다. 옥태훈은 올해에는 아직 우승이 없다.

제69회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC 공식 포스터. KPGA

‘베테랑’ 박상현은 국내 통산 상금 60억 원, 강경남은 역대 2번째 국내 통산 상금 50억 원 돌파를 위해 출사표를 던졌다.

제2의 김성현 탄생 여부도 관심사다. 올해는 총 8명의 선수가 월요 예선을 통해 본선 진출 기회를 잡았다. 2