유가 급등에 5월 소비자물가 3.1%↑… 2년 2개월 만 최대폭
지난달 소비자물가가 지난해 동월 대비 3.1% 오른 것으로 나타났다. 중동 전쟁 등의 영향으로 2년 2개월 만에 가장 큰 상승 폭을 기록했다.
국가데이터처가 2일 발표한 5월 소비자물가 동향에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.92로 나타났다. 이는 기준연도인 2020년의 물가를 100으로 상정할 경우의 수치다. 지난달 해당 지수는 전년 동월 대비 3.1% 올랐다. 2024년 3월(3.1%) 이후 가장 큰 상승 폭이다.
지난해 12월 2.3%였던 소비자물가 상승률은 올해 1~2월 2.0%로 잠시 낮아졌다가 2월 말 중동전쟁 개전 이후 3월 2.2%, 4월 2.6%를 거쳐 3.1%까지 올랐다.
전체적 물가지수를 견인한 요인으로는 24.2% 급등한 석유류 물가가 꼽힌다. 이같은 상승률은 러시아-우크라이나 전쟁 초반인 2022년 7월의 35.2% 이후 3년 10개월 만의 최고치다. 휘발유(23.1%)와 경유(33.3%), 등유(21.7%) 모두 큰 폭으로 올랐고, 결과적으로 석유류를 포함한 공업제품 물가가 4.2% 상승했다.
유가 급등은 항공 이용객들에게도 직격탄을 날렸다. 유류할증료 인상 여파로 국제항공료는 33.5% 급등, 1995년 통계 집계를 시작한 뒤 가장 큰 폭의 상승을 보였다.
쌀, 돼지고기, 휘발유, 운동화, 학원비 등 자주 구매하는 품목 중심으로 구성된 생활물가지수는 3.3% 올랐다. 단, 신선 채소·과실 등 55개 품목으로 작성된 신선식품지수는 1.4% 하락했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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