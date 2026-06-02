한국은행 “물가 상승률 당분간 3%대 유지”…취약계층 어쩌나
한국은행이 소비자물가 상승률이 당분간 3%대를 유지할 것으로 내다봤다. 국제유가 상승 충격이 석유류를 넘어 서비스와 생활물가 전반으로 번질 가능성이 커지면서 필수재 지출 비중이 큰 취약계층의 생계비 부담이 다시 커질 수 있다는 우려가 나온다.
한은은 2일 오전 이지호 조사국장 주재로 ‘물가 상황 점검회의’를 열고 최근 물가 상황과 향후 물가 흐름을 점검했다. 한은에 따르면 5월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 3.1%로, 전월 2.6%보다 0.5%포인트 상승했다. 지난 3월 2.2%, 4월 2.6%에 이어 두 달 연속 오름폭이 확대됐다.
물가를 끌어올린 가장 큰 요인은 석유류였다. 석유류 가격 상승률은 4월 21.9%에서 5월 24.2%로 더 높아졌다. 같은 기간 휘발유 가격은 리터당 평균 1986.1원에서 2011.2원으로 올랐다. 두바이유 가격은 5월 평균 배럴당 103.1달러, 원·달러 환율은 1491원을 기록하며 높은 수준을 이어갔다.
농축수산물도 다시 상승 전환했다. 농산물 가격은 5월에도 0.8% 하락하며 안정세를 보였지만 축산물과 수산물 가격이 각각 5.8%, 5.0% 오르면서 전체 농축수산물 가격 상승률은 4월 -0.5%에서 5월 2.2%로 뛰었다. 장바구니 물가가 다시 꿈틀대는 흐름이다.
서비스 물가도 부담을 키웠다. 근원물가 상승률은 4월 2.2%에서 5월 2.5%로 높아졌다. 국내외 항공료와 승용차 임차료 등 여행 관련 서비스 가격이 오른 영향이다. 서비스 물가 상승률은 2.8%로 전월 2.4%보다 확대됐고, 개인서비스는 3.7%, 외식 제외 개인서비스는 4.4% 상승했다.
특히 서민 체감도가 높은 생활물가 상승률은 5월 3.3%로 전월 2.9%보다 크게 올랐다. 이는 2024년 4월 3.6% 이후 가장 높은 수준이다. 생활물가지수는 소비자들이 자주 구입하고 지출 비중이 높은 144개 품목을 바탕으로 작성된다. 한은은 “생활물가 상승률도 3% 초중반까지 오르면서 소비지출에서 필수재 비중이 큰 취약계층의 생계비 부담이 커졌다”고 평가했다.
문제는 물가 상승세가 단기간에 꺾이기 어렵다는 점이다. 한은은 6월 물가상승률도 석유류 가격 상승률이 높은 수준을 이어가면서 5월과 비슷한 수준을 나타낼 것으로 예상했다. 또 중동 상황의 전개와 국제유가 흐름에 불확실성이 큰 가운데, 유가 충격이 점차 다른 부문으로 파급되면서 당분간 물가상승률이 3%대를 유지할 것으로 전망했다.
다만 일반인의 향후 1년 기대인플레이션은 4월 2.9%에서 5월 2.8%로 소폭 하락했다. 아직 물가 불안 심리가 크게 확산된 상황은 아니지만 에너지와 생활물가 상승세가 이어질 경우 체감 부담은 더 커질 수 있다. 한은은 “경계심을 갖고 물가 상황을 면밀히 점검해 나가겠다”고 밝혔다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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