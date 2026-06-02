“범죄자한테 에어컨?” 논란에…법무부가 내놓은 설명
법무부가 교정시설 냉방설비 확충을 둘러싼 논란에 대해 “노인과 장애인, 환자 등 폭염에 취약한 수용자의 건강과 안전을 위한 조치”라고 설명했다.
법무부는 2일 입장문을 내고 노인, 장애인, 환자 등 온열질환 위험이 큰 수용자가 생활하는 수용동을 중심으로 냉방설비를 보강하고 있다고 밝혔다.
법무부에 따르면 이번에 설치되는 냉방설비는 수용 거실 내부가 아닌 수용동 복도에 설치된다. 복도 공기를 냉각해 건물 내부 온도 상승을 낮추는 방식으로, 수용자뿐 아니라 현장에서 근무하는 교정공무원의 근무환경 개선 효과도 기대된다는 설명이다.
법무부는 그동안 여름철 폭염에 대응하기 위해 무더위쉼터를 운영하고 얼음생수를 지급하는 등 온열질환 예방 대책을 시행해 왔다고 덧붙였다.
또 “이번 냉방설비 보강은 폭염에 취약한 수용자의 생명과 신체를 보호하기 위한 필요 최소한의 조치”라며 “안전사고 예방 차원에서 추진되는 것”이라고 강조했다.
앞서 법무부가 올해 예산 약 12억원을 투입해 교정시설 냉방설비를 확충할 계획이라는 사실이 알려지면서 일부 온라인 커뮤니티와 소셜미디어 등을 중심으로 비판이 제기됐다. 일부에서는 “범죄자에게 세금으로 에어컨을 설치해주는 것이 적절하냐”는 지적이 나오기도 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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