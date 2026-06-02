‘9천피’ 목전 코스피, 상승 출발해 8900선 돌파

2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 94.81포인트(1.08%) 오른 8,883.19로, 코스닥지수는 5.14포인트(0.49%) 내린 1,044.89로 출발했다. 연합뉴스

오전 9시27분 기준 전 거래일 대비 110.12포인트(1.25%) 상승한 8898.50 부근에서 거래되며 8900선 안착을 시도하고 있다.