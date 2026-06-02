‘9천피’ 목전 코스피, 상승 출발해 8900선 돌파
코스피가 2일 오전 9시27분 기준 전 거래일 대비 110.12포인트(1.25%) 상승한 8898.50 부근에서 거래되며 8900선 안착을 시도하고 있다.
앞서 지수는 전장보다 94.81포인트(1.08%) 오른 8883.19로 출발하며 전날 세운 장중 사상 최고치를 곧바로 경신했다. 이후 개장 직후인 오전 9시5분쯤에는 8933.62까지 치솟으며 장중 사상 최초로 8900선을 돌파하기도 했다.
현재는 상승 폭을 소폭 반납하고 8800선에서 숨 고르기를 하는 모습이다.
전날 코스피가 하루 만에 8500선부터 8800선까지 단숨에 돌파하는 유례없는 폭등장을 연출한 가운데, 시장은 단기 과열에 대한 경계감과 9000선 돌파에 대한 기대감이 교차하고 있다.
한편, 유가증권시장과 달리 코스닥 시장은 약세를 보이고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 15.30포인트(1.46%) 하락한 1034.73을 기록 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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