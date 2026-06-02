[속보] 걸프해역 지나던 화물선, 정체불명 발사체에 폭발

오만 무산담의 호르무즈 해협을 항해하는 선박들. 로이터연합

UKMTO는 “화물선이 아라비아만(페르시아만)을 통과하던 중 우현 쪽에 정체불명의 발사체가 명중한 뒤 큰 폭발이 발생했다”면서 “현재로서는 환경 피해 여부에 대해 파악된 바 없으며, 관계 당국이 조사 중”이라고 전했다.