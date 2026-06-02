코스피가 9000선에 육박하는 고공행진을 벌이는 가운데 이찬진 금융감독원장이 지난해 부동산 자산을 처분하고 투자한 상장지수펀드(ETF)의 수익률에 관심이 모아진다. 일각에서는 이 원장이 매수 시점 대비 약 2.5배 이상의 ‘잭팟’에 가까운 수익률을 기록했을 것이란 추정이 나온다.
2일 금융투자업계에 따르면 이 원장은 지난해 10월 말 보유 중이던 아파트 한 채를 급매한 후 계약금으로 국내 지수 추종 ETF를 매수했다.
이 원장은 당시 2주택 보유를 두고 다주택자 논란이 일자 배우자와 공동명의로 보유했던 서울 서초구 우면동 소재 아파트 한 채를 처분했다. 매매가는 18억원으로 매매 체결 당일 KB증권 영업점을 직접 방문해 계약금으로 코스피·코스닥 지수 추종 상품에 가입했다.
구체적인 금액과 종목은 알려지지 않았으나 계약금 전액을 투자했다면 당시 매수 금액은 2억원 상당으로 추정된다.
코스피200 지수를 추종하는 대표적인 ETF인 KODEX 200의 주가 상승률은 이 원장 매수 시점부터 전날까지 151.55%에 달한다. 비슷한 코스피 지수 추종 ETF인 TIGER 200, ACE 200, RISE 200 등도 같은 기간 수익률이 150%를 웃돌고 있다.
계약금 2억원을 전액 투자했다고 가정하면 평가 차익만 약 3억원에 이른다.
코스피 지수는 지난해 10월 말 4000선에서 전날 기준 8780선까지 올랐다. 지난해 초(2399.49포인트) 기준으로는 약 3.7배 급등했다.
코스닥150 지수를 추종하는 ETF들의 경우 이 원장 매매 시점부터 약 20% 상승률을 기록 중이다. 코스피와 코스닥 대표 지수에 반반 투자했다고 가정한다면 평가 차익은 약 1억7000만원에 육박한다.
부동산 실거래가 공개 시스템 등에 따르면 이 원장이 18억원에 급매한 서울 서초구 우면동 대림아파트 130.89㎡(약 47평)의 최근 실거래 가격은 19억5000만원이다. 이 원장의 급매가격과 1억5000만원 차이다.
2억원의 계약금을 ETF에 투자한 것만으로도 해당 아파트의 부동산 평가 차익을 뛰어넘은 셈이다. 부동산에 과도하게 집중된 자금을 자본시장으로 이동시키겠다는 정부의 ‘생산적 금융’ 기조를 몸소 실천해 성공 사례를 남겼다는 평가가 나오는 이유다.
이 원장은 지난 2월 열린 기자간담회에서 ‘아파트 매각 대금으로 ETF를 추가 매수할 계획이 있는지’ 묻는 질문에 “잔금이 들어오면 하겠다”며 “수익률은 상당히 좋다”고 대답했다.
이 같은 국내 주식 투자는 수백억원대에 달하는 이 원장의 자산 증식에도 영향을 미쳤다.
정부공직자윤리위원회에 따르면 지난해 말 기준 이 원장 재산은 총 407억3228만원으로, 취임 당시인 지난해 8월 보다 22억4353만원 증가했다. 금융권 고위공직자 가운데 자산 규모와 증가액 모두 압도적인 1위다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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다주택 팔고 ETF 사더니… 이찬진 금감원장 ‘잭팟’ 예상
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