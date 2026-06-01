김포시장 선거전 격화…의혹 검증·허위사실 공방 확산

김병수 측 계양천 보상 의혹 관련 선관위 판단 근거로 “정당한 검증” 주장

이기형 측 허위사실 유포·후보자 비방 의혹 제기하며 “흑색선전 발본색원”

(왼쪽부터)김병수 국민의힘 김포시장 후보, 이기형 더불어민주당 김포시장 후보. 선관위 제공

허위사실 관련 이의제기가 접수됐다며 소명을 요청했다.

김 후보 측은 관련 근거자료와 소명서를 제출했고, 선관위가 혐의없음 취지의 판단을 통보했다고 설명했다.

(왼쪽부터)이기형 더불어민주당 김포시장 후보와 김병수 국민의힘 김포시장 후보가 5월 22일 김포시청 제3별관에서 열린 김포시장 후보자 초청 토론회에서 설전을 벌이고 있다. 김포시장 후보자 토론회 유튜브 영상 캡처

선관위 판단과 별개로 선거 막판 사실관계가 충분히 확인되지 않은 의혹을 반복적으로 제기하는 것은 유권자의 판단을 흐릴 수 있다”며 “정책과 비전 경쟁이 아닌 흑색선전성 공세에 대해서는 단호하게 대응할 방침이다”라고 밝혔다.