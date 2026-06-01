김포시장 선거전 격화…의혹 검증·허위사실 공방 확산
김병수 측 계양천 보상 의혹 관련 선관위 판단 근거로 “정당한 검증” 주장
이기형 측 허위사실 유포·후보자 비방 의혹 제기하며 “흑색선전 발본색원”
6·3 경기 김포시장 선거를 앞두고 계양천 보상 의혹과 문자메시지 논란을 둘러싼 여야 후보 진영의 상호 비방전이 한층 거세지고 있다.
김병수 국민의힘 김포시장 후보 측과 이기형 더불어민주당 김포시장 후보 측은 1일 각각 성명을 내고 상대 후보를 향한 공세 수위를 높였다.
양측은 계양천 보상 의혹 제기와 선거 문자메시지 발송을 놓고 ‘정당한 검증’과 ‘흑색선전’이라고 맞서며 법적 대응까지 예고했다.
김병수 후보 캠프는 경기도선거관리위원회가 계양천 보상 의혹과 관련해 김 후보 측이 제기한 내용에 대해 허위사실로 볼 수 없다는 취지의 판단을 내렸다고 밝혔다.
캠프는 이를 근거로 민주당과 이기형 후보 측이 주장해 온 ‘흑색선전’ 프레임이 사실상 근거를 잃었다고 주장했다.
앞서 경기도선관위는 김 후보가 발송한 문자메시지 중 ‘도의회에서 당당히 자기 땅 관련 사업의 보상을 외치고’라는 표현과 영상 자막 중 ‘일가는 80억이 넘는 돈을 보상금으로 받았다’는 내용에 대해 허위사실 관련 이의제기가 접수됐다며 소명을 요청했다.
김 후보 측은 관련 근거자료와 소명서를 제출했고, 선관위가 혐의없음 취지의 판단을 통보했다고 설명했다.
김 후보 캠프는 계양천 보상 의혹과 농지 취득 의혹, 허위 농업경영계획서 작성 의혹, 불법 성토 의혹 등은 시민단체 고발이 이뤄진 사안으로 공직 후보자에 대한 검증 차원의 문제 제기라고 강조했다.
또한 민주당과 이기형 후보 측이 의혹에 대한 해명 대신 흑색선전으로 몰아가고 있다며 공개 해명을 촉구했다.
김 후보 측은 “이번 선관위 판단은 김 후보 측이 제기한 문제가 근거 없는 비방이 아니라 공적 자료에 기반한 검증이었다는 점을 보여주는 결과”라며 “시민들이 판단할 수 있도록 의혹에 대한 명확한 해명이 필요하다”고 밝혔다.
반면 민주당 측은 김병수 후보가 사실관계가 확인되지 않은 의혹을 반복적으로 제기하며 선거를 혼탁하게 만들고 있다고 반박했다.
민주당 경기도당은 성명을 통해 김 후보가 근거 없는 의혹 제기와 허위사실 유포로 상대 후보의 이미지를 훼손하고 있다며 강하게 비판했다.
특히 ‘법 위반 의혹 해명’ 등의 표현은 시민들에게 실제 불법행위가 있었던 것처럼 오인하게 만들 수 있어 허위사실 공표와 후보자 비방에 해당할 수 있다고 주장했다.
김주영·박상혁 국회의원도 별도 성명을 통해 최근 유포된 문자메시지가 과거 지방선거 당시 민주당 후보 비방에 사용됐던 번호와 동일하다는 제보가 접수됐다며, 해당 번호가 김병수 후보가 사용하던 번호라고 주장했다.
이들은 김 후보 측의 행위를 흑색선전으로 규정하고 진상 규명과 법적 책임을 묻겠다고 밝혔다.
이에 대해 김병수 후보 캠프는 해당 문자가 선관위에 등록된 번호를 통해 적법하게 발송된 것이라며 민주당 측 주장을 반박했다.
또 문자에 첨부된 영상 역시 이기형 후보의 도의회 발언 등을 토대로 제작된 자료라고 설명했다.
이 후보 측 관계자는 “선관위 판단과 별개로 선거 막판 사실관계가 충분히 확인되지 않은 의혹을 반복적으로 제기하는 것은 유권자의 판단을 흐릴 수 있다”며 “정책과 비전 경쟁이 아닌 흑색선전성 공세에 대해서는 단호하게 대응할 방침이다”라고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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