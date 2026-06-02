“과태료는 영업비용?”…한강공원 불법 노점에 시민 반응 엇갈려

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대통령은 ‘불법 노점 엄단‘ 지시…한강공원 여전히 노점 성행

“편리하다” “불법 방치” 의견 분분

1일 서울 영등포구 여의도한강공원 일대에서 노점상들 앞으로 미래한강본부 관계자들이 이동하고 있다. 윤웅 기자

올해도 지난 4월까지만 1084건이 적발됐다. 최근 6년간 한강공원 노점상 적발 1만2170건 가운데 281건을 제외한 1만1889건(97.7%)은 모두

여의도한강공원에서 발생했다.

두 자녀와 함께 여의도한강공원을 찾은 정모(31·여)씨는 “아이들을 데리고 나오면 짐이 많은데 돗자리까지 챙기기는 쉽지 않다”며 “현장에서 돗자리도 바로 빌리고 음식도 살 수 있어 편리하다”고 말했다. 정씨는 “

노점이라고 무조건 없애기보다 관리 체계를 만드는 게 낫다”고 덧붙였다. 얼음물을 사 마신 강모(11)군도 “학교 주변에도 노점이 많아 크게 문제라고 생각해본 적은 없다”고 말했다.