ÀÌÀç¿ë ÁÖ½Ä Àç»ê 60Á¶¿ø µ¹ÆÄ¡¦1³â ¸¸ 330% ºÒ¾î
ÄÚ½ºÇÇ ½Ã°¡ÃÑ¾×ÀÌ 1ÀÏ »ç»ó Ã³À½ 7000Á¶¿øÀ» ³Ñ¾î¼± °¡¿îµ¥ ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ È¸ÀåÀÇ ÁÖ½Ä Àç»êÀÌ 60Á¶¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù.
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ÀÌ È¸ÀåÀÇ ÁÖ½Ä Æò°¡¾×Àº Áö³ 1¿ù 21ÀÏ 30Á¶¿ø´ë(30Á¶2523¾ï¿ø)·Î ¿Ã¶ó¼± µÚ 2¿ù 26ÀÏ 40Á¶¿ø(40Á¶5986¾ï¿ø), 5¿ù 11ÀÏ 50Á¶¿ø(51Á¶6593¾ï¿ø)À» Â÷·Ê·Î ³Ñ¾î¼¹´Ù.
ÇÑ±¹CXO¿¬±¸¼Ò ¼³¸í¿¡ µû¸£¸é ÀÌÀç¸íÁ¤ºÎ°¡ Ãâ¹üÇÑ Áö³ÇØ 6¿ù 4ÀÏ ±âÁØ(14Á¶2852¾ï¿ø)°ú ºñ±³ÇÏ¸é ¾à 1³â ¸¸¿¡ 331.1% ±ÞµîÇß´Ù.
ÀÌ È¸Àå Àç»êÀÌ ÀÌ·¸µí ºü¸£°Ô ºÒ¾î³ °ÍÀº »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ°¡°¡ ±ÞµîÇÑ ´öÀÌ´Ù.
ÀÌ È¸ÀåÀÌ º¸À¯ÇÑ »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ½Ä 9741¸¸4196ÁÖÀÇ ÀÌ³¯ Æò°¡¾×Àº 33Á¶9975¾ï¿øÀ¸·Î, Áö³ 1³â »çÀÌ 503.8% ¶Ù¾î¿Ã¶ú´Ù.
ÀÌ È¸ÀåÀÇ ÁÖ½Ä Àç»êÀº ½Ã°¡ÃÑ¾× 16À§ÀÎ ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º(58Á¶6791¾ï¿ø)¸¦ ³Ñ¾î 15À§ÀÎ LGÀüÀÚ(61Á¶9776¾ï¿ø)¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ±âÁØ ÀÌ È¸Àå°ú È«¶óÈñ ¸®¿ò¹Ì¼ú°ü ¸í¿¹°üÀå, ÀÌºÎÁø È£ÅÚ½Å¶ó »çÀå, ÀÌ¼Çö »ï¼º¹°»ê »çÀå µî »ï¼º°¡ 4¸íÀÇ ÁÖ½Ä Àç»êÀº 133Á¶3275¾ï¿øÀ¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.
È« ¸í¿¹°üÀå(25Á¶4707¾ï¿ø), ÀÌºÎÁø »çÀå(24Á¶845¾ï¿ø), ÀÌ¼Çö »çÀå(22Á¶1886¾ï¿ø) ¼øÀÌ´Ù.
±¸Á¤ÇÏ ±âÀÚ goo@kmib.co.kr
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