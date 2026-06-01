‘커리어 로우‘ 반성한 나경복…“12㎏ 빼고 우승까지 간다”
KB손해보험 ‘주포’ 나경복이 12㎏ 감량을 선언하며 새 시즌을 향한 독한 각오를 밝혔다.
나경복은 1일 경기 수원시 KB손해보험 인재니움에서 열린 기자간담회에서 “12㎏을 감량해 가벼워진 몸으로 새 시즌을 임하겠다”고 말했다.
실제로 이날 인터뷰실에 모습을 드러낸 나경복은 시즌이 한창이었던 과거와 비교해 한층 홀쑥해진 모습이었다. 현재 무릎 부상으로 점프 훈련을 소화하지 못하고 있는 그는 “비시즌에 돌입한 뒤 현재까지 5㎏을 감량했지만 근육량은 그대로 유지하고 있다”며 “목표 체중은 90㎏이다. 정규리그 MVP를 수상했을 때보다도 더 가벼운 몸 상태가 될 것”이라고 설명했다.
나경복이 몸 만들기에 사활을 건 이유는 분명하다. 지난 시즌은 주전으로 도약한 이후 가장 아쉬운 한 해였다. 서브 9위와 득점 14위 등 표면적인 수치는 준수하지만 나경복이라는 이름값에는 미치지 못했다. 2018-2019시즌 이후 가장 적은 득점과 가장 낮은 공격성공률 등 전반적인 지표가 하락했다. 그의 부진은 팀 성적에도 영향을 미쳤다. KB손해보험은 시즌 개막 전 대한항공과 현대캐피탈의 양강 체제를 위협할 다크호스로 평가받았지만 포스트시즌 진출에 만족해야 했고, 단판 승부에서 탈락하며 다소 허무하게 시즌을 마무리했다.
나경복은 “지난 시즌을 돌아보면 만족하는 부분은 단 하나도 없이 아쉬움만 가득하다”며 “부상도 있었고 모든 공격 지표가 떨어졌다. 부족함을 확실히 느꼈다”고 평가했다. 이어 “이번 시즌도 같은 성적표를 받는다면 그건 단순한 불운이나 일시적인 부진이 아닌 실력이라고 생각한다”며 “에이징 커브가 아니라는 걸 보여주겠다”고 말했다.
새 시즌 KB손해보험은 적지 않은 변화를 앞두고 있다. 홈구장을 옮기고 새 사령탑을 맞이하는 가운데 선수단에도 변화가 생겼다. 임성진이 군 복무를 위해 팀을 떠났고 황경민이 빈자리를 메운다. 수년간 오른쪽 날개를 책임졌던 외국인 공격수 비예나도 이별을 택했고 리누스 베버가 새롭게 합류했다.
그럼에도 팀의 중심은 여전히 나경복이다. 그는 “지난 시즌 비예나가 홀로 분전하는 모습을 보면서 코트 반대편에 있던 나와 성진이가 미안한 마음을 많이 가졌다”며 “올 시즌에는 내 역할을 다해 새 외국인 선수에게 그런 마음이 들지 않도록 하겠다”고 다짐했다.
끝으로 나경복은 우승에 대한 갈증도 숨기지 않았다. 신인왕과 정규리그·컵대회 MVP 등 대부분의 개인 타이틀을 거머쥔 그에게 남은 목표는 우승뿐이다. 나경복은 “(박)상하 형, (황)택의와 우승 없이 은퇴하는 선수는 불우하다는 이야기를 자주 한다”며 “그렇게 선수 생활을 마무리하고 싶지는 않다”고 말했다.
수원=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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