하현용 대행 “성적 내야 하는 자리였다…새 시즌 윈나우 기조 변함없어”
소방수로서 팀을 이끌었던 하현용 KB손해보험 감독대행이 지난 시간을 돌아보며 새 시즌 각오를 밝혔다.
하 대행은 1일 경기 수원시 KB손해보험 인재니움에서 열린 기자간담회에서 “올해도 구단의 구조는 당연히 윈나우”라며 “지난 시즌보다 더 나아진 경기력을 보여줄 것으로 믿는다”고 말했다.
우여곡절이 많았던 시즌이었다. 리그 정상급 세터 황택의를 중심으로 외국인 에이스 비예나와 자유계약선수(FA) 최대어였던 임성진, 정규리그 최우수선수(MVP) 출신 나경복까지 보유하며 우승 후보로 평가받았다. 하지만 들쑥날쑥한 경기력 끝에 레오나르도 아폰소 감독이 3라운드 종료 후 지휘봉을 내려놓았고, 하 대행이 급하게 임시 사령탑 역할을 맡았다. 이후 안정을 되찾은 KB손해보험은 정규리그 3위로 봄 배구에 진출했으나 준플레이오프 단판 승부에서 우리카드에 업셋을 허용하며 용두사미 같았던 시즌을 마쳤다.
2023-2024시즌을 마치고 지도자 생활을 시작한 하 대행에게 갑작스럽게 다가온 감독대행이라는 중책은 결코 가볍지 않았다 그럼에도 어수선했던 팀 분위기를 추스려 팀을 포스트시즌에 올려놓았다는 점에서 성과도 분명했다.
하 대행은 “코치 경력도 많지 않은 시점에서 대행을 맡게 됐는데 조금씩 깨달아갈 때쯤 시즌이 끝났다”며 “아무리 감독 경험이 처음이라고 해도 많이 부족했던 건 사실이다. 내가 앉았던 자리는 경험을 쌓는 자리가 아니라 성과로 증명했어야 하는 자리”라고 돌아봤다. 이어 “항상 마지막에 부족함을 보이는 게 우리의 아킬레스건이다. 새로운 코치진 하에서 얼마나 변화를 가져올 수 있는지가 중요하다”고 덧붙였다.
아쉬움이 컸던 만큼 새 시즌에 대한 의지도 남달랐다. 새 감독과 홈구장, 선수단 변화라는 변수 속에서도 하 대행은 팀에 남아 더 높은 곳을 바라보고 있다.
하 대행은 “임성진이 군 복무로 자리를 비우지만 황경민이 복귀하고 나경복도 제 몫을 해줄 것으로 믿는다”며 “비예나가 떠났지만 외국인 트라이아웃에서 우리가 필요로 하는 선수를 선발했고, 아시아쿼터 역시 팀 색깔에 맞는 아웃사이드 히터를 영입할 예정"이라고 강조했다.
수원=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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