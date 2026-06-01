시진핑 “첨단 미래산업으로 민족부흥”…美, 대중 기술통제 강화
미·중간 기술경쟁이 격화하는 가운데 시진핑 중국 국가주석이 미래산업 육성·발전으로 강대국 건설과 민족부흥의 위업을 이루자고 독려했다.
중국공산당 이론지 추스(求是)는 1일 시 주석이 지난 1월 30일 열린 제20차 중앙위원회 정치국 24차 집단학습에서 발표한 ‘미래산업의 미래지향적 기획과 발전’이라는 글을 게재했다.
미래산업은 지난해 10월 열린 중국공산당 제20차 중앙위원회 제4차 전체회의(4중전회)가 새로운 경제성장 동력으로 제시한 양자 기술, 바이오 제조, 수소 에너지 및 핵융합 에너지, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 인공지능(AI), 6세대 이동통신을 가리킨다.
시 주석은 “현재 새로운 기술 혁명과 산업 변혁이 가속화하고 첨단기술이 끊임없이 등장해 미래산업의 급속한 성장을 주도하고 있다”며 “미래산업 육성·발전은 중국이 과학기술과 산업의 주도권을 확보하고 발전의 주도권을 확고히 하는 데 매우 중요하다”고 강조했다.
또 “최근 당 중앙위원회는 전략적 기획을 강화하고 정책적 지원을 확대해 미래산업 발전에 긍정적인 동력을 불어넣었다”면서 “전반적인 경쟁력은 세계 최고 수준에 도달했고 점점 더 많은 분야에서 ‘병행 발전’ ‘선도 발전’을 달성하고 있다”고 자신감을 드러냈다. 이어 “강대국 건설과 중화민족의 위대한 부흥이라는 전략적 높이에서 국가 미래산업 발전에 새로운 돌파구를 지속적으로 마련해야 한다”고 촉구했다.
시 주석은 특히 미래산업 발전을 저해하는 ‘목을 조르는 문제’를 조속히 해결하기 위해 특별한 조치를 취해야 한다고 지시했다. 미국의 대중국 첨단기술 통제를 기술 자립으로 돌파해야 한다는 취지로 풀이된다. 각급 간부들에게는 첨단 과학기술 지식에 대한 학습을 강화하고 전문역량을 향상시키며 관련 산업을 이해해야 한다고 주문했다.
미국은 대중국 첨단기술 통제를 더 강화했다. 미국 상무부는 31일(현지시간) 홈페이지를 통해 첨단 AI칩에 대한 라이선스 규정을 중국 내에 있는 기업은 물론 중국 밖에 있는 기업에도 적용할 것이라고 밝혔다.
엔비디아의 블랙웰 등 최신형 첨단 AI칩의 중국 수출은 금지됐지만, 말레이시아 등 제3국에 있는 중국 기업의 자회사들은 이를 확보할 수 있었던 허점을 차단한 것이다.
미 상무부가 지난해 5월 조 바이든 행정부 막판에 발표된 AI 규정을 시행하지 않겠다고 발표하면서 1년간 이런 제도적 허점이 생겼다고 로이터통신은 전했다. 이렇게 팔려나간 최신형 첨단 AI칩의 규모는 수십만개 규모로 추정된다.
도널드 트럼프 대통령은 지난해 12월 엔비디아의 첨단 칩 중 블랙웰보다 한 세대 뒤처진 아키텍처가 적용된 H200칩에 한해 중국 수출을 허용했다. 하지만 중국 정부가 반도체 기술 자립을 독려하면서 중국 기업들은 H200 칩을 구매하지 않고 있다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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