철원군 유실 지뢰 ‘골머리’ 해소한 권익위, “1년간 70건 집단민원 해결”
강원도 철원군 근남면 마현리는 한국전쟁의 상흔과 자연재해가 겹쳐진 곳이다. 이 마을 주민 상당수는 1959년 태풍 사라로 경북 울진에서 삶의 터전을 잃은 뒤 정부의 이주 정책에 따라 정착한 이들과 그 후손들이다. 주민들은 수십 년간 황무지를 개간해 농사를 지으며 생계를 이어왔지만 또 다른 시련이 기다리고 있었다. 한국전쟁 당시 매설된 지뢰와 불발탄, 그리고 1996년과 1999년 대규모 수해로 유실된 지뢰가 하천 일대에 남아 있었다.
안전 문제로 하천 준설과 치수 사업이 제대로 이뤄지지 못하면서 마현천에는 토사가 쌓였고, 장마철마다 하천이 범람해 주택과 농경지가 침수되는 피해가 반복됐다. 최근에는 도시로 떠났던 2~3세대 청년들이 귀향해 파프리카 등 특용작물 재배에 뛰어들며 지역에 활력을 불어넣고 있지만, 한 번의 집중호우로 시설하우스가 물에 잠길 수 있다는 불안은 여전했다.
마현리 주민들은 지난 1월 국민권익위원회에 유실 지뢰를 조치해달라는 집단민원을 제기했다. 지난 4월 권익위는 마현리 주민대책위와 제15보병사단, 철원군, 강원특별자치도 등 관계기관과 함께 여러 차례 민원현장 조사 및 대책 수립을 위한 실무협의를 개최해 사태 해결의 실마리를 찾았다.
단기적으로는 올해 장마철이 도래하기 전 주요 범람 위험지역에 대한 신속한 유실 지뢰 제거 작전 및 준설을 추진하기로 했다. 중장기적으로 마현천 전반에 대한 유실 지뢰 탐지‧제거 및 정비 추진, 조정사항 이행 전반에 대한 소통과 협력을 위한 민관군협의체 구성‧운영 등에 합의하는 조정안을 마련했다.
주민 입장에서는 수십 년 동안 반복된 침수 피해와 지뢰 위험을 해소할 수 있는 전기가 마련됐고, 국방부 입장에서는 지난해 시행된 지뢰 대응 활동 관련 제도를 실제 현장에 적용하는 첫 사례를 만들게 됐다. 특히 국방부와 합동참모본부, 육군, 지자체 등이 함께 참여해 지뢰 제거와 치수 사업을 연계하는 절차를 마련함으로써 향후 다른 접경지역에도 적용할 수 있는 선례를 구축했다는 평가가 나온다.
마현리 집단민원 해결 사례처럼 권익위는 이재명정부 출범 후 1년간 집단민원 70건을 해결해 약 3만명의 어려움을 해결했다고 1일 밝혔다. 지난 1월에는 전담조직으로 집단갈등조정국을 신설해 인력을 투입했다.
집단민원뿐만 아니라 국민 일상과 밀접한 제도에 대해서도 관계기관에 제도 개선을 권고했다. 정일연 권익위원장은 이날 국민주권정부 1주년 권익위 핵심성과 발표 브리핑에서 “영조물배상보험 등에 지반침하 항목을 신설해 싱크홀 사고 피해자 배상을 강화하도록 하고, 짧은 시간 내에 고속도로에 재진입하는 경우에 기본요금을 면제하도록 권고했다”고 설명했다.
청와대와 지방정부청사 앞에서 장기간 농성하던 국민 9명의 일상 복귀도 도왔다. 해결하기 어려운 민원의 경우 반복적인 소통을 통해 민원인을 설득했다. 임진홍 권익위 기획조정실장은 “(민원인을) 자주 만나서 경청과 설득을 통해 일상으로의 복귀를 유도했다”고 말했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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