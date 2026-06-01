철원군 유실 지뢰 ‘골머리’ 해소한 권익위, “1년간 70건 집단민원 해결”

정일연 국민권익위원회 위원장이 1일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서국민주권정부 1주년 권익위 핵심성과 발표를 하고 있다. 연합뉴스

마현리 주민들은 지난 1월

유실 지뢰를 조치해달라는 집단민원을 제기했다. 지난 4월

권

집단민원뿐만 아니라 국민 일상과 밀접한 제도에 대해서도 관계기관에 제도 개선을 권고했다. 정일연 권익위원장은 이날

청와대와 지방정부청사 앞에서 장기간 농성하던 국민 9명의 일상 복귀도 도왔다. 해결하기 어려운 민원의 경우 반복적인 소통을 통해 민원인을 설득했다.

임진홍 권익위 기획조정실장은 “(민원인을)

자주 만나서 경청과 설득을 통해 일상으로의 복귀를 유도했다”고 말했다.