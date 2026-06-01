트럼프 “내 인지력 만점” 자랑했지만…선택적 공개한 건진 보고서 ‘의문’

목 발진·손등 멍·다리 부종 등 설명 부족

“선별된 내용만 담은 것처럼 보여”

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

특히 목 발진과 손등 멍 등 눈에 보이는 건강 이상 징후에 대한 설명이 부족하다는 평가다. 긍정적 평가만 선택적으로 공개한 게 아니냐는 의혹도 제기된다.

도널드 트럼프 대통령이 지난 1월 스위스 다보스 포럼에 참석했을 때 관찰된 손등의 멍. 로이터연합뉴스

딕 체니 전 부통령의 주치의였던 조나단 라이너는 “모든 기록의 마지막 줄에는 항상 같은 내용이 적혀 있다”며 “환자에 대한 검사와 평가 결과가 대통령이 직무 수행에 적합하다고 판단된다는 것”이라고 지난 29일 CNN에 말했다. 슐츠 박사도 “보고서는 그(트럼프 대통령)의 나이를 고려할 때 믿기 어려울 정도로 훌륭하다”며 “마치 선별된 내용만을 담은 이야기처럼 보인다”고 WSJ에 말했다.