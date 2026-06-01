NYT “알고리즘이 망친 대중문화… AI 저질 콘텐츠가 채웠다”

틱톡 ‘과일 연애쇼’ 엉성하지만 1000만뷰

조롱도 알고리즘선 ‘관심’…더 멀리 퍼져

저질 콘텐츠, 시청자 수준 떨어뜨리지만

저항으로 “새 문화 기준선 세워질 수도”

‘프루트 러브 아일랜드’의 한 장면. 유튜브 콘텐츠 캡처

알고리즘이 대중문화를 망치고 그 빈자리를 생성형 인공지능(AI)로 제작한 저질 콘텐츠가 채웠다는 비판이 제기됐다.



문화비평가 댄 브룩스는 1일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 기고한 칼럼에서 ‘프루트 러브 아일랜드’라는 AI 영상 시리즈를 언급하며 이같이 지적했다.



최근 틱톡을 중심으로 화제가 된 ‘프루트 러브 아일랜드’는 인간처럼 말하고 움직이는 과일들이 연애 리얼리티쇼를 벌이는 내용이다. 복근이 강조되거나 가슴이 크게 묘사되는 등 성적으로 과장된 과일 캐릭터들이 등장한다.



대사는 ‘텔레비전이 다른 텔레비전만 보고 말을 배운 듯’ 진부하면서도 낯설다고 브룩스는 평가했다. 장면이 바뀔 때마다 옷차림과 장소, 시간대가 달라지는 오류도 빈번하다.



브룩스는 이 시리즈를 AI 슬롭의 대표 사례로 봤다. 슬롭은 원래 음식물 찌꺼기를 뜻한다. 최근에는 이미지·영상·글·음악을 불문하고 AI로 대량 생산된 저품질 콘텐츠를 가리키는 말로 쓰인다.







브룩스는 사람들이 이 영상을 좋아해서 공유했을 수도 있지만 “봐라, 이제 모든 게 이렇게 엉망이 됐다”고 말하고 싶은 부정적 감정이 더 큰 동력이었을 수 있다고도 해석했다.



그는 “어느 쪽이든 결과는 같았다”며 “알고리즘은 관심을 감지했고 그걸 전 세계 이용자에게 제공했다”고 지적했다.



브룩스는 이 현상을 과거 ‘모노컬처’의 붕괴와 연결했다. 모노컬처는 TV와 영화, 음악을 많은 사람이 같은 시간에 보고 들으며 형성한 공통 문화 경험을 말한다.



브룩스는 “AI 슬롭은 인터넷이 빼앗아간 것으로 여겨졌던 무언가를 되돌려줄 가능성이 있다”며 “바로 모노컬처”라고 했다. 다만 그 공통 경험은 감동이나 재미가 아니라 저질 콘텐츠에 대한 불쾌감과 반감에 가깝다고 덧붙였다.



AI 슬롭이 확산하는 이유는 낮은 제작비와 알고리즘의 보상 구조에 있다고 브룩스는 분석했다. 생성형 AI만 있으면 누구나 비슷한 영상을 만들 수 있고, 호감이든 혐오든 반응만 얻으면 플랫폼은 이를 더 멀리 보낸다.



브룩스는 AI 슬롭이 문화의 추락으로만 끝나지는 않을 수 있다고 봤다.



그는 “AI 슬롭의 장기적 결과는 미래 시청자의 수준을 떨어뜨리는 것이 아니라 인터넷 이용자들이 그 아래로는 내려가기를 거부하는 기준선을 마침내 세우는 것일 수도 있다”고 썼다.



강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 알고리즘이 대중문화를 망치고 그 빈자리를 생성형 인공지능(AI)로 제작한 저질 콘텐츠가 채웠다는 비판이 제기됐다.문화비평가 댄 브룩스는 1일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 기고한 칼럼에서 ‘프루트 러브 아일랜드’라는 AI 영상 시리즈를 언급하며 이같이 지적했다.최근 틱톡을 중심으로 화제가 된 ‘프루트 러브 아일랜드’는 인간처럼 말하고 움직이는 과일들이 연애 리얼리티쇼를 벌이는 내용이다. 복근이 강조되거나 가슴이 크게 묘사되는 등 성적으로 과장된 과일 캐릭터들이 등장한다.대사는 ‘텔레비전이 다른 텔레비전만 보고 말을 배운 듯’ 진부하면서도 낯설다고 브룩스는 평가했다. 장면이 바뀔 때마다 옷차림과 장소, 시간대가 달라지는 오류도 빈번하다.브룩스는 이 시리즈를 AI 슬롭의 대표 사례로 봤다. 슬롭은 원래 음식물 찌꺼기를 뜻한다. 최근에는 이미지·영상·글·음악을 불문하고 AI로 대량 생산된 저품질 콘텐츠를 가리키는 말로 쓰인다.프루트 러브 아일랜드는 각 편이 1000만회 이상 조회됐다. 가장 인기 있는 영상은 3800만회 넘게 재생됐다.브룩스는 사람들이 이 영상을 좋아해서 공유했을 수도 있지만 “봐라, 이제 모든 게 이렇게 엉망이 됐다”고 말하고 싶은 부정적 감정이 더 큰 동력이었을 수 있다고도 해석했다.그는 “어느 쪽이든 결과는 같았다”며 “알고리즘은 관심을 감지했고 그걸 전 세계 이용자에게 제공했다”고 지적했다.브룩스는 이 현상을 과거 ‘모노컬처’의 붕괴와 연결했다. 모노컬처는 TV와 영화, 음악을 많은 사람이 같은 시간에 보고 들으며 형성한 공통 문화 경험을 말한다.브룩스는 “AI 슬롭은 인터넷이 빼앗아간 것으로 여겨졌던 무언가를 되돌려줄 가능성이 있다”며 “바로 모노컬처”라고 했다. 다만 그 공통 경험은 감동이나 재미가 아니라 저질 콘텐츠에 대한 불쾌감과 반감에 가깝다고 덧붙였다.AI 슬롭이 확산하는 이유는 낮은 제작비와 알고리즘의 보상 구조에 있다고 브룩스는 분석했다. 생성형 AI만 있으면 누구나 비슷한 영상을 만들 수 있고, 호감이든 혐오든 반응만 얻으면 플랫폼은 이를 더 멀리 보낸다.브룩스는 AI 슬롭이 문화의 추락으로만 끝나지는 않을 수 있다고 봤다.그는 “AI 슬롭의 장기적 결과는 미래 시청자의 수준을 떨어뜨리는 것이 아니라 인터넷 이용자들이 그 아래로는 내려가기를 거부하는 기준선을 마침내 세우는 것일 수도 있다”고 썼다.강창욱 기자 kcw@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지