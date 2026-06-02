µ· Àß ¹ö´Âµ¥ ¿Ö ¾È ¿À¸£ÁÒ¡¦ ÄÚ½ºÇÇ 104% ¶Û ¶§ ÀºÇàÁÖ ¡®14%¡¯ Âñ²û
¿Ã µé¾î ÄÚ½ºÇÇ°¡ ¹è ÀÌ»ó ¶Ù¾úÁö¸¸ ÀºÇàÁÖ´Â 14% »ó½ÂÇÏ´Â µ¥ ±×ÃÆ´Ù. ½ÇÀûÀº »ç»ó ÃÖ´ë¿¡ °¡±õ°í ¹è´ç ¸Å·Âµµ Å«µ¥ ÁÖ°¡°¡ ½ÃÀåÀ» µû¶ó°¡Áö ¸øÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù. ¹ÝµµÃ¼ ½ò¸² Àå¼¼¿¡¼ ÅõÀÚÀÚÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ²øÁö ¸øÇÑ °á°ú´Ù. ÁÖÁÖ È¯¿ø ±â´ë°¨ÀÌ ÁÖ°¡¿¡ ¼±¹Ý¿µµÅ ÀÖ°í ±ÝÀ¶ ´ç±¹ÀÇ ¡®»ý»êÀû ±ÝÀ¶¡¯ ¾Ð¹Úµµ ºÎ´ãÀÌ´Ù. ÀºÇàÁÖ ÅõÀÚÀÚ´Â ÄÚ½ºÇÇ »ó½Â ·¤¸®¿¡ µ¿ÂüÇØ Á¾¸ñÀ» °¥¾ÆÅ»Áö, ¹è´çÁÖ·Î º¸À¯ÇÒÁö ¸ñÀûÀ» ÀçÁ¡°ËÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â Á¶¾ðÀÌ ³ª¿Â´Ù.
1ÀÏ ÇÑ±¹°Å·¡¼Ò¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ KRX ÀºÇà Áö¼ö´Â 1485.62·Î Áö³ 1¿ù 2ÀÏ 1303.78 ´ëºñ 181.84Æ÷ÀÎÆ®(13.9%) »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ ±â°£ ÄÚ½ºÇÇ´Â 4309.63¿¡¼ 8788.38·Î 4478.75Æ÷ÀÎÆ®(103.9%) ±ÞµîÇß´Ù. ÀºÇàÁÖ »ó½Â·üÀÌ ÄÚ½ºÇÇÀÇ 7ºÐÀÇ 1¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. KB±ÝÀ¶ÁöÁÖ(23.4%)¿Í ÇÏ³ª±ÝÀ¶(21.9%), ½ÅÇÑ±ÝÀ¶(20.9%)Àº 20% ÀÌ»ó »ó½ÂÇßÁö¸¸ ¿ì¸®±ÝÀ¶(4.8%)°ú Ä«Ä«¿À¹ðÅ©(1.1%) µîÀº ÁöÁöºÎÁøÇß´Ù. IBK±â¾÷ÀºÇà(-3.4%)°ú JB±ÝÀ¶(-4.4%), Á¦ÁÖÀºÇà(-16.2%)Àº ¿ÀÈ÷·Á ÇÏ¶ôÇß´Ù.
ÀºÇàÁÖÀÇ ¼Ò¿Ü´Â ½ÇÀûÀÌ ³ªºü¼°¡ ¾Æ´Ï´Ù. KB¡¤½ÅÇÑ¡¤ÇÏ³ª¡¤¿ì¸® 4´ë ±ÝÀ¶ ½ÇÀûÀº ¿ÃÇØ 1ºÐ±â 5Á¶3288¾ï¿øÀÇ ÇÕ»ê ´ç±â¼øÀÌÀÍÀ» ³Â´Ù. 1³â Àüº¸´Ù 8% ¸¹´Ù. 1ºÐ±â ±âÁØ ¿ª´ë ÃÖ´ë ¼öÁØÀÌ´Ù. 4´ë ±ÝÀ¶Àº ¹è´ç ¼ºÇâÀ» È®´ëÇÏ°í ÀÚ»çÁÖ ¸ÅÀÔ¡¤¼Ò°¢À» ÀÌ¾î°¡´Â µî ÁÖÁÖ È¯¿øµµ ´Ã¸®°Ú´Ù°íµµ ¿¹°íÇß´Ù.
¹®Á¦´Â ¼»ç´Ù. Áö±Ý Áõ½Ã¿¡¼ ½ºÆ÷Æ®¶óÀÌÆ®¸¦ ¹Þ´Â Á¾¸ñÀº AI¿Í ¹ÝµµÃ¼, Àü·Â ÀÎÇÁ¶ó, ¹æ»êÃ³·³ ÀÌÀÍ ±Ô¸ð°¡ Å« ÆøÀ¸·Î Ä¿Áú ¸¸ÇÑ ¼ºÀåÁÖ´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀÌ´Ð½º°¡ ÄÚ½ºÇÇ »ó½ÂÀ» ÀÌ²ö °Íµµ °°Àº ÀÌÀ¯´Ù. ÀºÇàÁÖ´Â µ·À» Àß ¹úÁö¸¸ ¹ÝµµÃ¼ÁÖÃ³·³ °í¼ºÀå »ê¾÷À¸·Î Æò°¡¹Þ±â´Â ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÌ·± Æ¯¼ºÀÌ ÁÖ°¡ ÇÏ¹æÀ» ¹ÞÄ¡´Â ÈûÀÌ µÉ ¼ö´Â ÀÖ¾îµµ ÁÖ°¡¸¦ ²ø¾î¿Ã¸®±â´Â ¾î·Æ´Ù´Â Æò°¡´Ù.
ÀºÇàÁÖ°¡ ¹è´çÀ» ¸¹ÀÌ ÁØ´Ù´Â ¾ê±âµµ »õ·ÓÁö ¾Ê´Ù. KB¡¤½ÅÇÑ±ÝÀ¶Àº Áö³ÇØ ¸» ÃÑÁÖÁÖÈ¯¿øÀ² 50% ¼±À» ÀÌ¹Ì ³Ñ°å°í ÇÏ³ª±ÝÀ¶µµ 46.8%±îÁö ¿Ã¶ó¿Â »óÈ²ÀÌ´Ù. Á¤ºÎ Á¤Ã¥¿¡ µû¶ó ÀºÇàÀº ÃÖ±Ù Ã·´Ü »ê¾÷ÀÌ³ª Áß°ß¡¤Áß¼Ò±â¾÷ ´õ ¸¹Àº ´ëÃâÀ» ³»ÁÖ°í ÀÖ´Âµ¥ ÀÌ´Â À§Çè°¡ÁßÀÚ»êÀ» ´Ã·Á ÇÙ½É °ÇÀü¼º ÁöÇ¥ÀÎ º¸ÅëÁÖÀÚº»(CET1)ºñÀ²À» ÈÑ¼ÕÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù.
ÀºÇàÁÖ ÅõÀÚÀÚ´Â ¼±ÅÃÀÇ ±â·Î¿¡ ¼¹´Ù. ÄÚ½ºÇÇ »ó½Â·üÀ» µû¶óÀâÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î »ò´Ù¸é ±â´ë°¨À» ³·Ãç¾ß ÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±â ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ±âÁØ±Ý¸® ÀÎ»ó¿¡ ³ª¼¸é ÀºÇàÀÇ ¼øÀÌÀÚ¸¶ÁøÀÌ ´Ã¾î ½ÇÀûÀÌ ´õ ÁÁ¾ÆÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ°ÍÀÌ ÀºÇàÁÖ¸¦ ¼ºÀåÁÖ·Î ¹Ù²Ü ¸¸Å °·ÂÇÑ Àç·á´Â ¾Æ´Ï¶ó´Â °ÍÀÌ Áõ±Ç°¡ÀÇ ºÐ¼®ÀÌ´Ù. ¹è´ç±Ý µî ºÎ°¡ ¼öÀÔÀ» ¾òÀ» ¸ñÀûÀÌ¶ó¸é °¢ ÀºÇàÁÖÀÇ ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍ·ü(ROE) µî ÁöÇ¥¸¦ º¸°í Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ Á¶Á¤ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
±èÀÎ BNKÅõÀÚÁõ±Ç ÀºÇà ´ã´ç ¿¬±¸¿øÀº ¡°ROE°¡ ¾ó¸¶³ª ³ôÀ¸³Ä°¡ ¹è´çÀÇ ÇÙ½É¡±ÀÌ¶ó¸é¼ ¡°ÀÌÀÍ ±Ô¸ð°¡ Å©°í ÃÑÁÖÁÖÈ¯¿øÀ²ÀÌ 50% ÀÌ»óÀ¸·Î ³ôÀº ´ëÇü ÀºÇàÁÖ¸¦ º¸À¯ÇÏ´Â ÆíÀÌ ³´´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±èÁø¿í ±âÀÚ reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç