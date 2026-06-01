ÀÎÃµÆú¸®ÅØ´ë, ¼Ò¿Ü°èÃþ 20°¡±¸ ´ë»ó ¡®»ç¶ûÀÇ Áý °¡²Ù±â¡¯

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ÇÑ±¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ÀÎÃµÄ·ÆÛ½º´Â ÀÎÃµ½ÃÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ¿Í ¿¬°èÇØ ÀÎÃµÁö¿ª ¼Ò¿Ü°èÃþÀ» À§ÇÑ ¡®»ç¶ûÀÇ Áý °¡²Ù±â¡¯ ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼± ºÀ»çÈ°µ¿À» ÁøÇàÇß´Ù°í 1ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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ÇÑÆí ÀÎÃµÆú¸®ÅØ´ë´Â ¸Å³â ±³Á÷¿ø°ú ÀçÇÐ»ýÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â »ç¶ûÀÇ Áý °¡²Ù±â µî Áö¿ª ¸ÂÃãÇü »çÈ¸°øÇå È°µ¿À» Áö¼ÓÇØ ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ °ø°ø Á÷¾÷±³À°±â°üÀ¸·Î¼ÀÇ »çÈ¸Àû Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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