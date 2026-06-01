ÀÎÃµÆú¸®ÅØ´ë, ¼Ò¿Ü°èÃþ 20°¡±¸ ´ë»ó ¡®»ç¶ûÀÇ Áý °¡²Ù±â¡¯

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ÀÔ·Â:2026-06-01 17:51
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ÇÑÆí ÀÎÃµÆú¸®ÅØ´ë´Â ¸Å³â ±³Á÷¿ø°ú ÀçÇÐ»ýÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â »ç¶ûÀÇ Áý °¡²Ù±â µî Áö¿ª ¸ÂÃãÇü »çÈ¸°øÇå È°µ¿À» Áö¼ÓÇØ ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ °ø°ø Á÷¾÷±³À°±â°üÀ¸·Î¼­ÀÇ »çÈ¸Àû Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.


ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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