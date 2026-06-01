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Á¦ÁÖ´ëÇÐ±³ º´¿ø¿¡¼ Àü»ê ½Ã½ºÅÛ ¿À·ù·Î ÀÀ±Þ½Ç ¿î¿µÀÌ ÀÏ½Ã Áß´ÜµÇ¸é¼ 70´ë È¯ÀÚ°¡ ´Ù¸¥ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁö´Â °úÁ¤¿¡¼ ½ÉÁ¤Áö·Î ¼ûÁö´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
1ÀÏ Á¦ÁÖµµ¿Í Á¦ÁÖ´ëº´¿ø¿¡ µû¸£¸é Áö³´Þ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã11ºÐ Á¦ÁÖ½Ã ÀÌµµ£²µ¿¿¡¼ ¸¸¼ºÁúÈ¯À» ¾Î°í ÀÖ´ø A¾¾(75¡¤¿©)°¡ º¹Åë°ú Àü½Å ¼è¾à Áõ»óÀ» º¸ÀÎ´Ù´Â °¡Á·ÀÇ ½Å°í°¡ Á¢¼öµÆ´Ù.
±¸±Þ´ë´Â ¾à 15ºÐ µÚÀÎ ¿ÀÈÄ 7½Ã27ºÐ A¾¾¸¦ ±¸±ÞÂ÷¿¡ ÅÂ¿ü°í, 7½Ã31ºÐ Æò¼Ò Áø·á¸¦ ¹Þ¾Æ¿Â Á¦ÁÖ´ëº´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛÀ» ÃßÁøÇÏ¸ç ¹®ÀÚ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î È¯ÀÚ Á¤º¸¸¦ Àü´ÞÇßÀ¸³ª È¸½ÅÀ» ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù.
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7½Ã36ºÐ ±¸±Þ´ë°¡ ´Ù¸¥ º´¿ø ¼ö¿ë ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÏ´ø Áß A¾¾´Â ½ÉÁ¤Áö¿¡ ºüÁ³´Ù. ±¸±Þ´ë´Â ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú(CPR)À» ½Ç½ÃÇÏ¸é¼ °¡±î¿î º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛÇßÀ¸³ª µµÂø Á÷ÈÄ A¾¾´Â »ç¸Á ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.
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º´¿ø °ü°èÀÚ´Â 1ÀÏ ¡°È¯ÀÚ µî·Ï»Ó ¾Æ´Ï¶ó ±âº» Á¤º¸ Á¶È¸¿Í °Ë»ç Áö½Ãµµ ºÒ°¡´ÉÇÑ »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°±¸±Þ´ë¿Í À¯¼± ÅëÈ ÈÄ ¸î ºÐ ¸¸¿¡ È¯ÀÚ°¡ ½ÉÁ¤Áö¿¡ ºüÁ³´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°Á¤»ó Áø·á°¡ ºÒ°¡´ÉÇÑ »óÈ²¿¡¼ È¯ÀÚ¸¦ ¹Þ´Â °Íº¸´Ù ´Ù¸¥ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛÇÏ´Â °ÍÀÌ ÀûÀýÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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