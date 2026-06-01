½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¿À´ÃÀÇ ³¯¾¾ - ¿ÀÈÄ (2026³â 06¿ù 01ÀÏ)

ÀÔ·Â:2026-06-01 17:31
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

6¿ù 1ÀÏ ¿ù¿äÀÏ, ¿ÀÈÄ ³¯¾¾ÀÔ´Ï´Ù.

ÀÌ ½Ã°£ ÇöÀç ÀÏºÎ Áö¹æ¿¡ È£¿ìÁÖÀÇº¸°¡ ¹ßÈ¿ÁßÀÔ´Ï´Ù.

´ëºÎºÐ Áö¹æÀÌ ±¸¸§ÀÌ ¸¹°í, ¼­¿ï¡¤°æ±âºÏºÎ¡¤°­¿ø¡¤Àü³² Áö¹æÀº Èå¸° ³¯¾¾¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç, Á¦ÁÖ Áö¹æÀº ºñ°¡ ³»¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ÃæºÏ Áö¹æÀº ¸¼Àº ³¯¾¾¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


ÇöÀç ±â¿ÂÀº ¼­¿ï 29µµ, ÀÎÃµ 27µµ, ¼ö¿ø 28µµ, ÃáÃµ 29µµ, °­¸ª 28µµ, Ã»ÁÖ 29µµ, ´ëÀü 30µµ, ÀüÁÖ 30µµ, ±¤ÁÖ 29µµ, ´ë±¸ 30µµ, ºÎ»ê 29µµ, Á¦ÁÖ 26µµ ÀÔ´Ï´Ù.

Àü³²¡¤°æ³² Áö¹æÀº ¹ã»çÀÌ ºñ°¡ ½ÃÀÛµÇ¾î ¾ÆÄ§±îÁö ÀÌ¾îÁö°ÚÀ¸¸ç, Á¦ÁÖ Áö¹æÀº ¾ÆÄ§±îÁö ºñ°¡ ÀÌ¾îÁö°Ú½À´Ï´Ù.

³»ÀÏ ¾ÆÄ§±â¿ÂÀº ¼­¿ï 18.0µµ, ÀÎÃµ 17.0µµ, ¼ö¿ø 18.0µµ, ÃáÃµ 15.0µµ, °­¸ª 18.0µµ, Ã»ÁÖ 18.0µµ, ´ëÀü 18.0µµ, ÀüÁÖ 20.0µµ, ±¤ÁÖ 19.0µµ, ´ë±¸ 19.0µµ, ºÎ»ê 20.0µµ, Á¦ÁÖ 19.0µµ·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù.


ÀÌ»ó ³¯¾¾¿´½À´Ï´Ù.

¿þ´õº¿ ±âÀÚ

¡Ø ÀÌ ±â»ç´Â ±¹¹ÎÀÏº¸°¡ °³¹ßÇÑ ±â»ó´º½º Àü¿ë ÀÎ°øÁö´É ·Îº¿ ¡®¿þ´õº¿¡¯ÀÌ ±â»óÃ» µ¥ÀÌÅÍ¸¦ Åä´ë·Î ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. Áö¼ÓÀûÀÎ ¾÷±×·¹ÀÌµå¸¦ ÅëÇØ ´õ¿í Ç³ºÎÇÑ ³»¿ë°ú Á¤È®ÇÑ ¹®ÀåÀ» ´ã¾Æ °¡°Ú½À´Ï´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
ÀÌÁØ¼® ¡®»õÄ¡±â¡¯ ³í¶õ¿¡ ¡°ÁÙ ¾ø´Âµ¥ ¾î¶»°Ô ¼­³Ä¡¦¡®Á¶¼¼È£ °áÈ¥½Ä ºÒÂü¡¯º¸´Ù ´õ È²´ç¡±
5¸í ¼ûÁø ÇÑÈ­¿¡¾î·Î¡¦·ÎÄÏ ÃßÁøÁ¦ ¡®¼¼Ã´ °øÁ¤¡¯ Áß Æø¹ß
¡°Áý°ª ¿Ã¶ú´Âµ¥ ¿ù±ÞÀ¸·Î ÇØ°áµÇ³ª¡±¡¦ ÀÚ½Ä ¶§¹®¿¡ ¶Ç ºú´õ¹Ì
¡°Ã¤¿øÀÌ¸¦ ±â¾ïÇØÁÖ¼¼¿ä¡±¡¦±¤ÁÖ ¿©°í»ý »ìÇØ »ç°Ç À¯°¡Á· È£¼Ò
[´Üµ¶] ëÅ, 2023³â ¡®°üÀúÈ¸µ¿¡¯¼­ ¡°½ÃÅ°´Â °Í ¹¹µç ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¡±¡¦°è¾ö¸ðÀÇ ¾Õ´ç±æ ¡®
¡°°Å¿ï ›§À¸´Ï µ·³»³ö¡±¡¦Áß±¹ À¯¸í °ü±¤Áö ¹Ù°¡Áö ³í¶õ¿¡ »ç°ú
¡®¹ÝµµÃ¼ Âø½Ã·Ð¡¯ º¸µµ¿¡ ì° ¡°Ãà±¸ ½Ç·Â »©¸é ¼ÕÈï¹Î º¸Åë »ç¶÷?¡±
¡°¿ì¸®µµ ´ëÃâ 5¾ï¡±¡¦ ÀÌ¹ø¿£ ¡®»ï¼º º¹Áö¡¯°¡ ÇÏÀÌ´Ð½º Èçµå³ª
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶