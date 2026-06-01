¿À´ÃÀÇ ³¯¾¾ - ¿ÀÈÄ (2026³â 06¿ù 01ÀÏ)
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Àü³²¡¤°æ³² Áö¹æÀº ¹ã»çÀÌ ºñ°¡ ½ÃÀÛµÇ¾î ¾ÆÄ§±îÁö ÀÌ¾îÁö°ÚÀ¸¸ç, Á¦ÁÖ Áö¹æÀº ¾ÆÄ§±îÁö ºñ°¡ ÀÌ¾îÁö°Ú½À´Ï´Ù.
³»ÀÏ ¾ÆÄ§±â¿ÂÀº ¼¿ï 18.0µµ, ÀÎÃµ 17.0µµ, ¼ö¿ø 18.0µµ, ÃáÃµ 15.0µµ, °¸ª 18.0µµ, Ã»ÁÖ 18.0µµ, ´ëÀü 18.0µµ, ÀüÁÖ 20.0µµ, ±¤ÁÖ 19.0µµ, ´ë±¸ 19.0µµ, ºÎ»ê 20.0µµ, Á¦ÁÖ 19.0µµ·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù.
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