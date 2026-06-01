‘트럼프와 반목’ 콜롬비아 다시 우향우?…강경 우파 야당 후보 1위로 결선행

좌파 여당 후보와 2파전

에스프리에야 후보와 세페다 후보. 로이터연합뉴스

어 결선 결과는 콜롬비아의 정치 지형뿐 아니라 미국과의 관계에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.