ÄÚ½ºÇÇ 9000¼± ´«¾Õ¿¡ ¡®ºúÅõ¡¯µµ ÆøÁõ¡¦38Á¶¿ø ¿ôµ¹¾Æ
ÄÚ½ºÇÇ°¡ 9000¼±¿¡ À°¹ÚÇÏ´Â °í°øÇàÁøÀ» ÀÌ¾î°¡¸é¼ ÀÌ¸¥¹Ù ¡®ºúÅõ¡¯ ±Ô¸ðµµ »ç»ó ÃÖ°íÄ¡¸¦ °¥¾ÆÄ¡¿ü´Ù.
1ÀÏ ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùÈ¸¿¡ µû¸£¸é Áö³ 29ÀÏ ±âÁØ ÅõÀÚÀÚµéÀÌ Áõ±Ç»ç·ÎºÎÅÍ ÀÚ±ÝÀ» ºô·Á ÁÖ½Ä¿¡ ÅõÀÚÇÑ ½Å¿ë°Å·¡À¶ÀÚ ÀÜ°í´Â 38Á¶226¾ï¿øÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
½Å¿ë ÀÜ°í´Â ÇÏ·ç ÀüÀÎ 28ÀÏ 37Á¶687¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç Ã³À½À¸·Î 37Á¶¿ø´ë¸¦ ³Ñ¾î¼± µ¥ ÀÌ¾î, ºÒ°ú ÇÏ·ç ¸¸¿¡ 38Á¶¿ø´ë¿¡ ÁøÀÔÇß´Ù. Áõ°¡ ÆøÀº 9539¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
½Å¿ë ÀÜ°í´Â ÅõÀÚÀÚ°¡ Áõ±Ç»ç¿¡¼ µ·À» ºô·Á ÁÖ½ÄÀ» ¸Å¼öÇÑ µÚ ¾ÆÁ÷ »óÈ¯ÇÏÁö ¾ÊÀº ±Ý¾×À» ¶æÇÑ´Ù. ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î Áõ½Ã »ó½Â ±â´ë°¡ Ä¿Áö¸é ½Å¿ë ÀÜ°íµµ ÇÔ²² ´Ã¾î³ª´Â °æÇâÀÌ ÀÖ´Ù.
½ÃÀåº°·Î º¸¸é À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå¿¡¼ ½Å¿ë ÀÜ°í°¡ Å« ÆøÀ¸·Î ´Ã¾ú´Ù. ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå ½Å¿ë ÀÜ°í´Â 28ÀÏ 27Á¶1840¾ï¿ø¿¡¼ 29ÀÏ 28Á¶244¾ï¿øÀ¸·Î ¾à 8400¾ï¿ø Áõ°¡Çß´Ù.
ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå ¿ª½Ã ½Å¿ë ÀÜ°í°¡ Àü³¯º¸´Ù ¾à 1100¾ï¿ø ´Ã¾î³ 9Á¶9982¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç 10Á¶¿ø¼±¿¡ ¹ÙÂ¦ ´Ù°¡¼¹´Ù.
ÀÌ °°Àº ½Å¿ë ÀÜ°í ±ÞÁõÀº ÃÖ±Ù Áõ½Ã ±Þµî Èå¸§°ú ¸Â¹°¸° °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù. Áö³ 29ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ´Â Àü °Å·¡ÀÏº¸´Ù 290.86Æ÷ÀÎÆ®(3.55%) ¿À¸¥ 8476.15¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶Ä¡¸ç Á¾°¡ ±âÁØ ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡¸¦ ´Ù½Ã ½è´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ÀåÁß¿¡´Â 8457.09±îÁö ¿À¸£¸ç Áö³ 27ÀÏ ¼¼¿î ÀåÁß ÃÖ°íÄ¡µµ °¥¾ÆÄ¡¿ü´Ù. ÄÚ½ºÇÇ°¡ 9000¼±¿¡ ±ÙÁ¢ÇÏÀÚ Ãß°¡ »ó½Â¿¡ ´ëÇÑ °³ÀÎ ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ±â´ë ½É¸®°¡ ½Å¿ë ¸Å¼ö È®´ë·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù.
ÇÑ¸í¿À ±âÀÚ myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç