이준석 ‘새치기’ 논란에 “줄 없는데 어떻게 서냐…‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당”
이준석 개혁신당 대표는 1일 사전투표 과정에서 새치기했다는 오해를 받은 데 대해 “거짓은 한 줄로 퍼지지만, 진실은 더디게 온다”고 결백함을 주장하며 개혁신당에 대한 지지를 호소했다.
이 대표는 이날 페이스북에 ‘새치기 논란’을 불러일으켰던 상황을 다른 각도에서 촬영한 영상을 게재하고 “이 영상을 보고도 새치기라느니, 줄이 있다느니 하는 분은 없을 것”이라고 밝혔다. 그는 “영상 속 진실은 단순하다”며 “줄은 없었고 심지어 제게 ‘줄 서라’고 하신 분은 투표소 출구 쪽에, 그것도 비상구로 들어와 서 계셨다. 저는 정식 입구로 들어갔다”고 해명했다.
이어 “거짓이 퍼지는 속도를 진실이 따라잡으려면 여러분의 손이 필요하다”며 “마타도어 한 편이 2000만번 재생되는 동안, 팩트 한 편은 100만번도 어렵다”고 억울함을 토로했다.
앞서 이 대표는 이날 인천 연수갑에 있는 정승연 국회의원 후보 선거사무실에서 열린 중앙선대위 회의에서도 “작은 정당으로 선거를 치르면 늘 이런 일을 겪는다”고 말했다.
그는 해당 논란에 대해 “선거운동을 마치고 한적한 시간대에 찾았기에 투표하는 사람 자체가 없어서 사전투표 기기 6대 중 5기가 비어 있어 줄이 있을 수가 없었다”며 “그런데 한 유권자가 엉뚱한 위치에서 착각하고 ‘왜 줄을 안 서느냐’고 했다. 그게 전부”라고 설명했다.
이 대표는 “조세호씨가 결혼식에 불참했다는 지적을 받았을 때 ‘모르는 사람인데 어떻게 가냐’라고 했던 것보다 더 황당한, ‘줄이 없는데 어떻게 줄을 서냐’라고 밖에 말할 수 없는 상황”이라며 “영상을 처음 올린 방송사조차 전후 상황을 확인하고 곧바로 내렸는데, 희한한 자막을 입혀 ‘새치기’라는 어이없는 프레임을 만들어 퍼뜨렸다”고 지적했다.
그는 “퍼뜨리는 자들의 목적은 짧고 분명하다. 거짓이 퍼지는 순간 이미 악의는 달성되기 때문”이라며 “한 줄로 지어진 거짓을 바로잡는 데에는 그 수백 배의 노력이 든다. 그러고도 어떤 상처는 끝내 회복되지 않는다”고 강조했다.
이 대표는 “거대 양당은 조직의 그늘에 숨지만, 우리 후보들은 한 사람 한 사람이 온몸으로 음해를 받아낸다”면서 “그러나 저는 믿는다. 개혁신당 후보들은 이 모든 공격을 다 이겨내고, 끝내 국민이 속 시원해 할 정치를 보여줄 사람들”이라고 개혁신당에 대한 지지를 당부했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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