지리산 약초 품은 산청, 귀농·귀촌 ‘힐링 정착지’로 뜬다

경남 산청, 귀향인까지 지원 확대…창업자금 3억·주택융자 7500만원 지원

‘살아보기’·체험마을 등 운영…국민팜엑스포서 정보 제공

지난해 경남 산청군이 개최한 '2025 귀농귀촌 팸투어' 팸플릿.

최대 3억 원 규모의 귀농 창업 자금과 7500만 원 한도의 주택 구입 융자를 지원한다. 체류 체험 프로그램인 ‘

아울러 산청군은

올해부터 기존 귀농·귀촌인 중심에서 귀향인까지 지원 대상을 확대하고, 지원 규모도 늘리면서 실질적인 정착 지원이 이뤄지도록 했다. 지원 대상은 농어촌 외 지역에서 1년 이상 거주하다 산청군 정착을 위해 주택을 소유 또는 임차한 가구주로, △산청군 전입 만 6년 이내인 귀농·귀촌인 △산청군 출생 또는 장기간 거주 이력이 있는 군 외 지역에서 생활하다 다시 전입해 실제 거주 중인 귀향인이다.

경남 산청군 관계자들이 2023년 6월 국민일보가 주최한 귀농귀촌박람회에서 우수지자체상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 국민일보DB