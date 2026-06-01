지리산 약초 품은 산청, 귀농·귀촌 ‘힐링 정착지’로 뜬다
경남 산청, 귀향인까지 지원 확대…창업자금 3억·주택융자 7500만원 지원
‘살아보기’·체험마을 등 운영…국민팜엑스포서 정보 제공
지리산의 약초와 힐링을 내세운 산청과 ‘부자 1번지’ 브랜드를 내세우고 있는 의령이 경남의 새로운 귀농·귀촌 모델 지역으로 떠오르고 있다.
1일 산청군 농업기술센터에 따르면 귀농인을 대상으로 최대 3억 원 규모의 귀농 창업 자금과 7500만 원 한도의 주택 구입 융자를 지원한다. 체류 체험 프로그램인 ‘산청에서 한 달 살기’는 귀농 전 시행착오를 줄이는 데 도움을 준다. 또 최장 1년간 거주할 수 있는 ‘귀농인의 집’은 지역 주민과의 융화를 돕는다.
아울러 산청군은 올해부터 기존 귀농·귀촌인 중심에서 귀향인까지 지원 대상을 확대하고, 지원 규모도 늘리면서 실질적인 정착 지원이 이뤄지도록 했다. 지원 대상은 농어촌 외 지역에서 1년 이상 거주하다 산청군 정착을 위해 주택을 소유 또는 임차한 가구주로, △산청군 전입 만 6년 이내인 귀농·귀촌인 △산청군 출생 또는 장기간 거주 이력이 있는 군 외 지역에서 생활하다 다시 전입해 실제 거주 중인 귀향인이다.
지원 내용은 주거용 단독주택 시설 개·보수 비용으로 농가당 최대 700만 원을 지원한다. 지원금은 주택 내부 수리, 창호·보일러 교체, 지붕·화장실 개·보수 등에 활용할 수 있다.
산청군의 ‘살아보기’ 및 귀농귀촌 정보는 오는 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 얻을 수 있다.
대한민국을 대표하는 귀농·귀촌 박람회인 국민팜엑스포는 올해 ‘내 일(Job)이 있는 농촌, 내일(Tomorrow)이 있는 우리 농업’이라는 슬로건 아래 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담, 농업분야 K스타트업 공모전, 농어촌기본소득 좌담회 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행된다.
산청군을 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다. 국민팜엑스포 사전등록자는 엑스포 기간 박람회 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링 등 선물을 받을 수 있다. 지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’나 ‘QR코드’를 통해 할 수 있다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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