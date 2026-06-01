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지리산 약초 품은 산청, 귀농·귀촌 ‘힐링 정착지’로 뜬다

입력:2026-06-01 17:17
수정:2026-06-01 17:30
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경남 산청, 귀향인까지 지원 확대…창업자금 3억·주택융자 7500만원 지원
‘살아보기’·체험마을 등 운영…국민팜엑스포서 정보 제공

지난해 경남 산청군이 개최한 '2025 귀농귀촌 팸투어' 팸플릿.

지리산의 약초와 힐링을 내세운 산청과 ‘부자 1번지’ 브랜드를 내세우고 있는 의령이 경남의 새로운 귀농·귀촌 모델 지역으로 떠오르고 있다.

1일 산청군 농업기술센터에 따르면 귀농인을 대상으로 최대 3억 원 규모의 귀농 창업 자금과 7500만 원 한도의 주택 구입 융자를 지원한다. 체류 체험 프로그램인 ‘산청에서 한 달 살기’는 귀농 전 시행착오를 줄이는 데 도움을 준다. 또 최장 1년간 거주할 수 있는 ‘귀농인의 집’은 지역 주민과의 융화를 돕는다.

아울러 산청군은 올해부터 기존 귀농·귀촌인 중심에서 귀향인까지 지원 대상을 확대하고, 지원 규모도 늘리면서 실질적인 정착 지원이 이뤄지도록 했다. 지원 대상은 농어촌 외 지역에서 1년 이상 거주하다 산청군 정착을 위해 주택을 소유 또는 임차한 가구주로, △산청군 전입 만 6년 이내인 귀농·귀촌인 △산청군 출생 또는 장기간 거주 이력이 있는 군 외 지역에서 생활하다 다시 전입해 실제 거주 중인 귀향인이다.


경남 산청군 관계자들이 2023년 6월 국민일보가 주최한 귀농귀촌박람회에서 우수지자체상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 국민일보DB

지원 내용은 주거용 단독주택 시설 개·보수 비용으로 농가당 최대 700만 원을 지원한다. 지원금은 주택 내부 수리, 창호·보일러 교체, 지붕·화장실 개·보수 등에 활용할 수 있다.

산청군의 ‘살아보기’ 및 귀농귀촌 정보는 오는 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 얻을 수 있다.


대한민국을 대표하는 귀농·귀촌 박람회인 국민팜엑스포는 올해 ‘내 일(Job)이 있는 농촌, 내일(Tomorrow)이 있는 우리 농업’이라는 슬로건 아래 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담, 농업분야 K스타트업 공모전, 농어촌기본소득 좌담회 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행된다.


산청군을 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다. 국민팜엑스포 사전등록자는 엑스포 기간 박람회 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링 등 선물을 받을 수 있다. 지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’나 ‘QR코드’를 통해 할 수 있다.

박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr

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