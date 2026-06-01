¿ª»ç¿Í ÀÚ¿¬ÀÌ ¸¸³ª´Â ±æ ¡®±èÆ÷ ¿°ÇÏ° Ã¶Ã¥±æ¡¯ °É¾î¿ä
¿©¸§ÀÇ ½ÃÀÛ°ú ÇÔ²² ÆòÈ´©¸®±æ 1ÄÚ½º ¡®¿°ÇÏ° Ã¶Ã¥±æ¡¯ÀÌ ½Ã¿øÇÑ ¹°±æ°ú ¿ª»ç, ÆòÈÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ÇÔ²² ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ´ëÇ¥ µµº¸ ¿©ÇàÁö·Î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÆòÈ´©¸®±æÀº ±èÆ÷¡¤°í¾ç¡¤ÆÄÁÖ¡¤¿¬Ãµ µî °æ±âµµ DMZ Á¢°æÁö¿ª 4°³ ½Ã±ºÀ» ÀÕ´Â ÃÖºÏ´Ü µµº¸ ¿©Çà±æ·Î, ÃÑ 12°³ ÄÚ½º ¾à 189§° ±Ô¸ð·Î Á¶¼ºµÅ ÀÖ´Ù.
°æ±âµµ´Â ¡®DMZ »ç»ö(ÞÌßä)ÇÏ´Ù¡¯ »ç¾÷À» ÅëÇØ °èÀýº° Æ¯»öÀ» ´ãÀº ÄÚ½º¸¦ ¼Ò°³ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 6¿ù ÃßÃµ ÄÚ½º·Î ±èÆ÷ ±¸°£ÀÎ ÆòÈ´©¸®±æ 1ÄÚ½º ¡®¿°ÇÏ° Ã¶Ã¥±æ¡¯À» ¼±Á¤Çß´Ù.
¿°ÇÏ° Ã¶Ã¥±æÀº ±èÆ÷ ´ë¸íÇ×¿¡¼ ¹®¼ö»ê¼º±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â ¾à 14§° ±¸°£ÀÌ´Ù. Ã¶Ã¥¼±À» µû¶ó °ÉÀ¸¸ç ¿°ÇÏ°ÀÇ Ç³°æÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ¹Î¹°°ú ¹Ù´å¹°ÀÌ ¸¸³ª´Â ¿°ÇÏ°Àº °Èµµ °í·Á»ê°ú ¾î¿ì·¯Áø ³ëÀ» Ç³°æ, ° À§¸¦ ¿À°¡´Â ¾î¼±µéÀÌ ¸¸µé¾î³»´Â ÆòÈ·Î¿î °æ°üÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù.
Ãâ¹ßÁ¡ÀÎ ´ë¸íÇ×Àº ¼öµµ±Ç°ú °¡±î¿î ±èÆ÷ÀÇ ´ëÇ¥ °ü±¤Áö·Î, ÂÞ²Ù¹Ì¿Í ²É°Ô, Àü¾î µî ¼ÇØÀÇ Á¦Ã¶ ¼ö»ê¹°À» ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÌ´Ù.
ÀÎ±Ù ±èÆ÷ÇÔ»ó°ø¿ø¿¡´Â 2Â÷ ¼¼°è´ëÀü°ú º£Æ®³²Àü¿¡ ÂüÀüÇß´ø ¿îºÀÇÔÀÌ Àü½ÃµÅ ÀÖ¾î Á¢°æÁö¿ªÀÇ ¿ª»ç¼º°ú ¾Èº¸ÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ÇÔ²² ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ ÇöÀç´Â ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ¸·Î ÈÞ°ü ÁßÀÌ´Ù.
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°í·Á °íÁ¾ÀÌ ¸ù°ñ±ºÀÇ Ä§·«À» ÇÇÇØ °Èµµ·Î ÇâÇÏ´ø °úÁ¤¿¡¼ ¾ï¿ïÇÏ°Ô Á×ÀÓÀ» ´çÇÑ ¼Õµ¹ÀÇ Àü¼³ÀÌ ÀüÇØÁö´Â °÷À¸·Î, ¿À´Ã³¯±îÁöµµ À½·Â 10¿ù ¹«·Æ ºÒ¾î¿À´Â °Ç³À» ¡®¼Õµ¹¹Ù¶÷¡¯ÀÌ¶ó ºÎ¸£¸ç ±×ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ±â¾ïÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿°ÇÏ´Â ¿À·§µ¿¾È °Èµµ¸¦ ÁöÅ°´Â ÃµÇýÀÇ ¹æ¾î¼± ¿ªÇÒÀ» ÇßÁö¸¸, 19¼¼±â µé¾î ¿Ü¼¼ÀÇ Ä§ÀÔ·Î·Î ¹Ù²î¾ú´Ù.
º´ÀÎ¾ç¿ä¿Í ½Å¹Ì¾ç¿ä ´ç½Ã ÇÁ¶û½º±º°ú ¹Ì±ºÀÌ ÀÌ ¹°±æÀ» µû¶ó °Èµµ·Î ÁøÀÔÇß°í, ´öÆ÷Áø ÀÏ´ë¿¡¼´Â Ä¡¿ÇÑ ÀüÅõ°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù. ÀÌÈÄ Á¶¼±Àº °ÈµµÁ¶¾à Ã¼°áÀ» °ÅÄ¡¸ç °Ýº¯ÇÏ´Â ±Ù´ë»çÀÇ Èå¸§ ¼ÓÀ¸·Î µé¾î°¡°Ô µÆ´Ù.
ÀÏÁ¦°Á¡±â¿Í ÇÑ±¹ÀüÀï, ³ÃÀü±â¸¦ °ÅÄ¡¸é¼ ¿°ÇÏ ÀÏ´ë´Â Ã¶Ã¥À¸·Î µÑ·¯½ÎÀÎ ÅëÁ¦±¸¿ªÀÌ µÆ´Ù. ¿À·£ ¼¼¿ù ÀÏ¹ÝÀÎÀÇ Á¢±ÙÀÌ Á¦ÇÑµÆ´ø °ø°£Àº ÀÌÁ¦ ´©±¸³ª °ÉÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÆòÈÀÇ ±æ·Î °³¹æµÅ ºÐ´Ü°ú ´ë¸³ÀÇ ¿ª»ç¸¦ µÇµ¹¾Æº¸°í ÆòÈÀÇ °¡Ä¡¸¦ µÇ»õ±â´Â Àå¼Ò·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÄÚ½ºÀÇ Á¾Á¡ÀÎ ¹®¼ö»ê¼ºÀº º´ÀÚÈ£¶õ ÀÌÈÄ °È ¹æ¾î¸¦ º¸¿ÏÇÏ±â À§ÇØ ÃàÁ¶µÈ »ê¼ºÀ¸·Î, º´ÀÎ¾ç¿ä ´ç½Ã °ÝÀüÁöÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ¼º°û À§¿¡¼ ³»·Á´Ùº¸´Â ¿°ÇÏ°ÀÇ Ç³°æÀº ÀÌ ÀÏ´ë°¡ ´Ü¼øÇÑ °ü±¤Áö°¡ ¾Æ´Ñ ¼ö¸¹Àº ¿ª»ç¿Í ±â¾ïÀÌ ÃàÀûµÈ °ø°£ÀÓÀ» º¸¿©ÁØ´Ù.
µµ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÆòÈ´©¸®±æ 1ÄÚ½º´Â Ã¶Ã¥¼±°ú °¹°, ±×¸®°í ¿ª»çÀÇ ÈçÀûÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Â ±æ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°°ú°Å ±äÀå°ú ÅëÁ¦ÀÇ »óÂ¡ÀÌ¾ú´ø °ø°£ÀÌ ¿À´Ã³¯¿¡´Â ÆòÈ¿Í ¼ºÂûÀÇ °ø°£À¸·Î º¯ÈÇÑ ÀÇ¹Ì¸¦ Á÷Á¢ ´À²¸º¼ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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