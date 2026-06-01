5¸í ¼ûÁø ÇÑÈ¿¡¾î·Î¡¦·ÎÄÏ ÃßÁøÁ¦ ¡®¼¼Ã´ °øÁ¤¡¯ Áß Æø¹ß
ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü°øÀå¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ Æø¹ß »ç°í´Â ·ÎÄÏ ÃßÁøÁ¦ Á¦Á¶ °úÁ¤¿¡ ¾²ÀÎ °ø±¸¸¦ ¼¼Ã´ÇÏ´ø Áß ÀÏ¾î³ °ÍÀ¸·Î ÀáÁ¤ ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
°æÂû°ú ¼Ò¹æ ´ç±¹¿¡ µû¸£¸é 1ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã59ºÐÂë ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü°øÀå¿¡¼ Æø¹ß »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. »ç°í Á÷ÈÄ ¡°Æø¹ßÀ½ÀÌ µé·È´Ù¡± ¡°¿¬±â°¡ ¸¹ÀÌ ³´Ù¡±´Â ½Å°í°¡ µ¿½Ã°£´ë ¾à 30°Ç Á¢¼öµÆ´Ù.
¼Ò¹æ ´ç±¹Àº ¿ÀÀü 11½Ã17ºÐÂë ´ëÀÀ 1´Ü°è¸¦ ¹ß·ÉÇÏ°í ÀÎ·Â 100¿©¸í°ú Àåºñ 30¿©´ë¸¦ ÅõÀÔÇß´Ù. ºÒÀº ÈÀç ¹ß»ý ¾à 50ºÐ ¸¸¿¡ ÃÊÁøµÆÀ¸¸ç ¿ÀÈÄ 1½Ã7ºÐÂë ¿ÏÀüÈ÷ ²¨Á³´Ù. ´ëÀÀ 1´Ü°è´Â ¿ÀÈÄ 1½Ã8ºÐ ÇØÁ¦µÆ´Ù.
ÀÌ »ç°í·Î ±Ù·ÎÀÚ 5¸íÀÌ ¼ûÁö°í 2¸íÀÌ ´ÙÃÆ´Ù. ºÎ»óÀÚ °¡¿îµ¥ 1¸íÀº Àü½ÅÈ»óÀ» ÀÔ°í º´¿ø¿¡¼ Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, ´Ù¸¥ 1¸íÀº °æ»óÀ» ÀÔ°í Ä¡·á µÚ ±Í°¡Çß´Ù. ºÎ»óÀÚ 2¸íÀº »ç°í Á÷ÈÄ ½º½º·Î ´ëÇÇÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
»ç¸ÁÀÚµéÀº ¸ðµÎ Æø¹ßÀÌ ¹ß»ýÇÑ »ç¾÷Àå ¾È¿¡¼ ¹ß°ßµÆ´Ù. ÀÌµéÀº »ý»êÆÀ ¼Ò¼Ó ÇöÀå ±Ù·ÎÀÚ·Î 20´ë °è¾àÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ 2¸í°ú Á¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ 3¸íÀÎ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. Á¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ´Â 50´ë 2¸í, 30´ë 1¸íÀÌ¾ú´Ù.
ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ÃøÀº ÀÌµéÀÌ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 8½ÃºÎÅÍ ±Ù¹«¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ¸¸ç ÀÛ¾÷ ´ç½Ã ¸ðµÎ ±ÔÁ¤¿¡ µû¸¥ ¹æ¿°º¹À» Âø¿ëÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
Æø¹ßÀº °øÀå ³» 56µ¿ ¡®¼¼Ã´ °ø½Ç¡¯¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ÀÌ°÷¿¡¼´Â ·ÎÄÏ ÃßÁøÁ¦ Á¦Á¶ °úÁ¤¿¡¼ »ç¿ëµÈ °ø±¸ µî¿¡ ¹¯Àº È¾à ¼ººÐÀ» ¾Ä¾î³»´Â ÀÛ¾÷ÀÌ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü»ç¾÷Àå °ü°èÀÚ´Â ÀÌ³¯ ÇÕµ¿ ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ¡°·ÎÄÏ ÃßÁøÁ¦ Á¦Á¶ °úÁ¤¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ °ø±¸¸¦ Á¦ÀÛÇÏ´Âµ¥, ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ¹¯Àº È¾àÀ» ¼¼Ã´ÇÏ´Â °øÁ¤ Áß Æø¹ßÀÌ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ °ü°èÀÚ´Â ÀÌ¹ø »ç°í¿Í °ü·ÃÇØ ¡°ÁË¼ÛÇÏ°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°2018³â°ú 2019³â »ç°í ÀÌÈÄ Å« ºñ¿ëÀ» µé¿© ÇØ´ç °øÁ¤À» ÀÚµ¿ÈÇÏ°í Á¤¸®ÈÇßÁö¸¸, ¿À´Ã »ç°í°¡ ³ °øÁ¤Àº ´çÃÊ À§ÇèÀÌ Å©Áö ¾Ê´Ù°í ÀÎÁöÇß´ø »ç¾È¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
°æÂû°ú ¼Ò¹æ ´ç±¹Àº °ü°èÀÚ Áø¼ú°ú °Ç¹° µµ¸é µîÀ» Åä´ë·Î Á¤È®ÇÑ Æø¹ß ¿øÀÎÀ» Á¶»çÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ´Ù¸¸ »ç°í ÇöÀåÀº °Ç¹° ±¸Á¶¹°ÀÌ ³»·Á¾É¾Æ Áï°¢ÀûÀÎ ³»ºÎ ÁøÀÔÀÌ ¾î·Á¿î »óÅÂÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¼Ò¹æ Á¡°ËÀÌ »ç°í °Ç¹°±îÁö ÃæºÐÈ÷ ÀÌ·ïÁ³´ÂÁöµµ Á¶»ç ´ë»óÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ¼Ò¹æ ´ç±¹Àº ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü»ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇØ Áö³ÇØ¿Í ¿ÃÇØ ÈÀç¾ÈÀüÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇßÁö¸¸, Á¡°ËÀº ÁÖ·Î º»°üµ¿ Áß½ÉÀ¸·Î ÀÌ·ïÁø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
»ç¾÷ÀåÀº ¿¬ 2È¸ ÀÚÃ¼ ¼Ò¹æ Á¡°Ë °á°ú¸¦ °üÇÒ ¼Ò¹æ¼¿¡ Á¦ÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¹ø¿¡ Æø¹ßÀÌ ¹ß»ýÇÑ °Ç¹°Ã³·³ ±Ô¸ð°¡ ÀÛÀº µ¿Àº ¼Ò¹æ¼ º¸°í ÀÇ¹« ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
°æÂûÀº ¼ö»çÀü´ãÆÀÀ» ²Ù¸®°í ÈÀç ¹ß»ý ¿øÀÎ°ú ¾ÈÀü°ü¸® ÀûÁ¤¼º µîÀ» µé¿©´Ùº¸°í ÀÖ´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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