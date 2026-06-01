ºÎÃµ½Ã »ý»ýº´¿ø, º¸°Çº¹ÁöºÎ ÀÇ·á±â°ü ÀÎÁõ È¹µæ

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°æ±â ºÎÃµ½Ã »ý»ýº´¿øÀÌ º¸°Çº¹ÁöºÎ ÀÇ·á±â°ü ÀÎÁõÀ» È¹µæÇÏ¸ç È¯ÀÚ¾ÈÀü°ú ÀÇ·á¼ºñ½º Áú °ü¸® ¿ª·®À» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù. ÀÎÁõ À¯È¿±â°£Àº 2026³â 5¿ù 11ÀÏºÎÅÍ 2030³â 5¿ù 10ÀÏ±îÁö´Ù.
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ºÎÃµ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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