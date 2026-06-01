與 신수정 광주 북구청장 후보 “북구를 ‘청년기회도시’로”
첫 경력 보장 등 청년정책 공개
신수정 더불어민주당 광주 북구청장 후보는 1일 대학생 정책간담회를 열고 지역 청년들의 목소리를 청취한 뒤 ‘청년기회도시 북구’ 공약을 발표했다.
이날 신 후보는 ‘대학생이 묻고, 북구가 답하다’를 주제로 광주 북구에 거주중이거나, 활동하는 대학생, 학생 창업자들과 정책간담회를 열었다. 참석자들은 청년 일자리와 창업, 정주 여건, 전남대 후문 상권 활성화, 청년 정책 참여 확대 등을 주제로 의견을 나누고 지역 청년들이 겪는 현실적 어려움과 정책 제안을 전달했다.
신 후보는 간담회에서 청년 취·창업 첫경력 보장제와 AI·미래전략산업 인턴십 프로젝트, 북구형 청년 일자리 거버넌스 구축, 북구형 청년정책랩 구축, 청년 정책·지원금·일자리 통합 플랫폼 운영 등을 담은 ‘청년기회도시 북구’ 비전을 공개했다.
신 후보는 청년 취·창업 첫경력 보장제와 AI·미래전략산업 인턴십을 통해 청년의 사회 진입을 지원하고, 창업공간과 주거 지원, 생활문화 SOC 확충으로 지역 정착 기반을 강화하겠다고 밝혔다.
아울러 ‘북구형 청년정책랩’을 중심으로 청년정책위원회와 청년 서포터즈를 운영해 청년이 정책의 수혜자를 넘어 직접 정책을 제안하고 결정하는 참여형 청년 거버넌스를 구축하겠다고 설명했다.
신 후보는 “오늘 청년들과의 간담회에서 가장 많이 나온 이야기는 일자리와 창업, 그리고 지역에 정착할 수 있는 기회에 대한 고민이었다”며 “전국 최고 수준의 청년 순유출과 낮은 청년 고용률은 지역의 미래를 위협하는 문제로, 청년이 머무르고 싶은 도시를 만들어야 한다”고 밝혔다.
끝으로 “청년에게 필요한 것은 위로가 아니라 기회이고, 응원이 아니라 도전할 수 있는 발판”이라며 “첫 직장과 첫 창업, 첫 보금자리가 북구에서 시작될 수 있도록 하겠다. 또 청년의 목소리가 정책이 되는 청년기회 으뜸 북구를 만들겠다”고 강조했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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