조유민 결국 월드컵 못뛴다…훈련파트너 조위제 대체 발탁

조유민이 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고의 평가전에서 부상을 당해 스태프에게 업혀 경기장을 나오고 있다. 연합뉴스

(샤르자)이

결과 오른 발바닥의 발꿈치 족저근막이 부분 파열된 것으로 확인됐다. 전치 8주 진단을 받은 그는 귀국해 치료와 재활에 나설 예정이다.

홍명보호로선 손실이 크다. 2022 카타르월드컵 멤버인 조유민은 홍 감독 체제에서도 꾸준히 신뢰를 받아 왔다. 이번 대회 아시아 최종 예선에서는 7경기 연속 풀타임을 뛰며 한국의 11회 연속 본선 진출에 힘을 보탰다.

조위제가 지난 27일(현지 시간) 미국 유타 헤리만 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 훈련하고 있다. 대한축구협회 제공

2001년생 조위제(전북)가 메운다.

조위제는 이번 대회 훈 련 파트너로 미국 유타주 솔트레이크시티 사전 캠프에 동행했다.

대표팀이 오는 5일 멕시코 과달라하라 베이스캠프에 입성하면 귀국할 예정이었다. 하지만 조유민의 낙마로 정식 등번호를 받고 월드컵 여정을 함께하게 됐다.

A대표팀 경험은 없지만 키

특히 장신 선수들이 즐비한

체코를 상대로 좋은 활약을 보일 것이란 기대가 크다.

체코의 아담 흘로제크가 31일(현지시간) 프라하에서 열린 코소보와의 친선경기에서 추가골을 만들고 있다. EPA연합뉴스