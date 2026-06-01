ºÎ»ê µðÀÚÀÌ³Ê, ¼¼°è ¹«´ë ¿À¸¥´Ù¡¦ ÇØ¿Ü Àü½Ã ÃÖ´ë 550¸¸¿ø Áö¿ø

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ÀÔ·Â:2026-06-01 16:23
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ÀÛÇ° ¿î¼Û¡¤Àü½ÃÀå ÀÓÂ÷ºñ µî Âü°¡ºñ Áö¿ø
ÇØ¿Ü µðÀÚÀÎ Àü½Ã ¿¬°è WDC 2028 È«º¸
¼±Á¤µÈ 10ÆÀ, ±Û·Î¹ú ÇöÀå¼­ ºÎ»ê ¾Ë¸°´Ù

¹Ð¶ó³ë µðÀÚÀÎÀ§Å© ±â°£(4¿ù 20~30ÀÏ) ÀÌÅ»¸®¾Æ ¹Ð¶ó³ë´ëÇÐ±³ Áß¾ÓÁ¤¿ø¿¡ Á¶¼ºµÈ ¡®ºÎ»êÀÇ ¿ï¸²(Busan Echoes)¡¯ È«º¸°ü¿¡¼­ °ü¶÷°´µéÀÌ ºÎ»êÀÇ ¹Ù´Ù¿Í Á¶¼±¼Ò ¼Ò¸®¸¦ È°¿ëÇÑ °ø¸íÇü Àü½Ã¸¦ Ã¼ÇèÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºÎ»ê½Ã Á¦°ø

ºÎ»ê½Ã°¡ ¼¼°è ÁÖ¿ä µðÀÚÀÎ Àü½Ã ÇöÀå¿¡¼­ ¡®2028 ¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµ(WDC) ºÎ»ê¡¯À» ¾Ë¸± Áö¿ª µðÀÚÀÌ³Ê Áö¿ø¿¡ ³ª¼±´Ù. ÇØ¿Ü Àü½Ã Âü°¡ ºñ¿ëÀ» Áö¿øÇØ ºÎ»ê µðÀÚÀÌ³ÊÀÇ ±Û·Î¹ú ÁøÃâÀ» µ½°í, µ¿½Ã¿¡ ºÎ»ê µðÀÚÀÎÀÇ °æÀï·Â°ú µµ½Ãºê·£µå¸¦ ¼¼°è¿¡ ¾Ë¸®°Ú´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù.

ºÎ»ê½Ã¿Í ºÎ»êµðÀÚÀÎÁøÈï¿øÀº ¡®WDCºÎ»ê2028 È«º¸ ¿¬°è ÇØ¿Ü µðÀÚÀÎ Àü½Ã Áö¿ø»ç¾÷¡¯À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 1ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº ¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµ ¼±Á¤ ÀÌÈÄ Ã³À½ ÃßÁøµÇ´Â ±Û·Î¹ú È«º¸ ¿¬°è »ç¾÷ Áß ÇÏ³ª´Ù. ºÎ»êÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ´Â µðÀÚÀÌ³ÊµéÀÌ ÇØ¿Ü µðÀÚÀÎ Àü½Ã¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¡®2028 ¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµ ºÎ»ê¡¯À» ¾Ë¸®´Â ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏµµ·Ï ¼³°èµÆ´Ù.


½Ã´Â ¿ÃÇØ ÇØ¿Ü µðÀÚÀÎ Àü½Ã Âü°¡°¡ È®Á¤µÆ°Å³ª Âü°¡ ÀÇ»ç°¡ ÀÖ´Â µðÀÚÀÌ³Ê °³ÀÎ ¶Ç´Â ÆÀ °¡¿îµ¥ ÃÑ 10°³ ÆÀÀ» ¼±Á¤ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¼±Á¤µÈ Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô´Â ÀÛÇ° ¿î¼Ûºñ¿Í Àü½Ã °ø°£ ÀÓÂ÷·á, ¼³Ä¡¡¤Ã¶°Å ºñ¿ë µîÀ» ÃÖ´ë 550¸¸¿ø±îÁö Áö¿øÇÑ´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº Áö¿ª µðÀÚÀÌ³ÊµéÀÌ ÇØ¿Ü ÁøÃâ °úÁ¤¿¡¼­ °¡Àå Å« ºÎ´ãÀ¸·Î ²Å´Â ¹°·ùºñ¿Í Àü½Ãºñ¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ´Ù. µðÀÚÀÎ ºÐ¾ß´Â ÇØ¿Ü Àü½Ã Âü°¡ ÀÚÃ¼°¡ Áß¿äÇÑ °æ·Â°ú ºñÁî´Ï½º ±âÈ¸·Î ÀÌ¾îÁöÁö¸¸ ³ôÀº ºñ¿ë ¶§¹®¿¡ °³ÀÎ Ã¢ÀÛÀÚ³ª ¼Ò±Ô¸ð ½ºÆ©µð¿ÀÀÇ Âü¿©°¡ ½±Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

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¹®Á¤ÁÖ ºÎ»ê½Ã ¹Ì·¡µðÀÚÀÎº»ºÎÀåÀº ¡°¼¼°è ¹«´ë¿¡¼­ È°¾àÇÏ´Â ºÎ»ê µðÀÚÀÌ³ÊµéÀÌ °ð ºÎ»ê µðÀÚÀÎÀÇ ¾ó±¼ÀÌÀÚ °¡Àå °­·ÂÇÑ È«º¸´ë»ç¡±¶ó¸ç ¡°Áö¿ª µðÀÚÀÌ³ÊµéÀÌ ºñ¿ë ºÎ´ã ¾øÀÌ ±Û·Î¹ú ¹«´ë¿¡¼­ ¿ª·®À» ÆîÄ¡°í, µ¿½Ã¿¡ ¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµ ºÎ»êÀ» ¾Ë¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø Áö¿øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr

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