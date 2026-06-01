이란 “수차례 약속 어긴 美, 확실한 종전 보장 내놔야”
이란 의회 국가안보외교정책위원회 대변인인 에브라힘 레자이 의원이 미국과의 종전 협상에 대해 강력한 이행 보장 장치가 필수적이라며 미국의 재공격 가능성을 강하게 경계했다.
1일(현지시간) 이란 국영방송 IRIB의 보도에 따르면 레자이 의원은 최근 인터뷰를 통해 “수차례 약속을 어긴 적국과의 협상에는 합의 이행을 보장할 강력한 장치가 필요하다”며 “합의 후 다시 공격하지 않겠다는 보장이 있느냐”고 반문했다.
레자이 의원의 설명에 따르면 현재 미국과 이란의 접촉은 직접 대면 방식이 아닌 파키스탄 등 제3국을 통한 간접 협상 형태로 진행되고 있다. 협상 테이블에는 이란이 제시한 14개 항목의 조건이 올라와 있으며, 주요 의제로는 레바논 안보 문제, 동결 자산 해제, 대(對)이란 제재 해제, 전쟁 종식 등이 포함된 것으로 알려졌다.
특히 레자이 의원은 미국이 대내외적인 요인들로 인해 협상 타결에 쫓기고 있다고 진단했다. 그는 “미국은 국내 정치 상황과 에너지 가격, 중간선거, 월드컵 개최 등 복합적인 부담을 안고 있다”며 “현재 협상이 더 필요한 쪽은 오히려 미국”이라고 평가했다.
이어 “이란은 협상 타결 여부와 관계없이 유리한 위치에 있다”며 “전쟁이 재개되더라도 이전보다 더 강한 상태로 대응할 수 있다”고 경고했다.
아울러 레자이 의원은 설령 미국과 합의에 이르더라도 실질적인 이행 보장이 반드시 전제되어야 한다고 목소리를 높였다. 그는 “설령 합의에 서명하더라도 미국이 다시 공격하지 않을 것이라는 보장이 있느냐”며 “전쟁 종식과 안보 보장의 핵심은 결국 이란의 힘과 억지력”이라고 거듭 강조했다.
또한 “이란은 현재 협상 과정에서 핵 프로그램이나 우라늄 농축 문제와 관련해 어떠한 양보도 하지 않았다”며 “미국이 이란의 조건을 수용해야 한다”고 덧붙였다.
한편, 미국과 이란은 지난 4월 8일 휴전에 전격 합의한 이후 종전 양해각서(MOU) 체결을 위한 협상을 이어가고 있으나, 아직 뚜렷한 돌파구를 찾지 못하고 있다.
휴전 이후에도 양측 간의 무력 충돌은 산발적으로 이어지며 긴장감이 가시지 않고 있다. 미국은 이란의 군사 활동을 명분 삼아 추가 공습을 단행했고, 이란 역시 드론과 미사일 공격으로 맞불을 놓으며 미국의 휴전 위반을 비판해 왔다.
특히 지난달 27일에는 미국이 호르무즈 해협 인근의 이란 드론 및 군사시설을 타격하자, 이란이 쿠웨이트 내 미군 기지를 향해 탄도미사일을 발사하는 등 일촉즉발의 상황이 연출되기도 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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