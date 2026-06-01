첫 5안타 이정후, 제대로 불붙었다… 타율 10위 껑충
이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 미국 메이저리그(MLB) 데뷔 후 처음으로 한 경기 5안타의 불방망이를 휘둘렀다. 이정후는 MLB 무대에서 5안타 경기를 펼친 역대 첫 번째 한국인 타자가 됐다.
이정후는 1일(한국시간) 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 2026 MLB 경기에서 6타수 5안타 2타점으로 활약하며 팀의 19대 6 대승에 기여했다. 1회 첫 타석에서 1타점 중전 적시타를 때려낸 이정후는 5회에만 두 차례 타석에 나서 2루타와 안타를 추가했다. 7회 재차 적시타를 날린 그는 8회 중전 안타를 친 뒤 대주자와 교체돼 경기를 마쳤다.
MLB 3년 차를 맞은 이정후는 앞서 네 차례 4안타 경기를 달성했다. 이날은 데뷔 후 처음으로 5안타를 때려내며 새로운 기록을 썼다. 프로 커리어 전체로 보면 통산 두 번째 5안타 경기였다. 이정후는 키움 히어로즈에서 뛰던 2018년 8월 KBO리그 LG 트윈스전에서 5안타를 기록했다.
이정후는 지난 4월 29일 이후 33일 만에 3할 타율에 복귀했다. 시즌 타율을 0.304(194타수 59안타)까지 끌어올렸다. 올 시즌 타율 부문에서도 MLB 전체 10위로 올라섰다. 허리근육통으로 10일짜리 부상자 명단(IL)에 올랐던 그는 지난달 30일 복귀 후 3경기 동안 15타수 11안타를 몰아치는 집중력을 보여줬다.
토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 이정후의 최근 활약을 두고 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 “이게 바로 이정후의 모습이다. 우리 팀에서 가장 강한 타구를 날리고도 야수 정면으로 향해 가장 많이 아웃을 당했던 타자가 이정후”라며 “그는 매우 재능 있는 타자”라고 말했다. 현지 중계방송 해설진은 이날 “이정후가 레이저 쇼를 보여주고 있다”며 “행운으로 만들어진 안타는 단 한 개도 없다. 전부 총알 같은 타구”라고 전했다.
리그 적응을 끝낸 이정후가 본격적으로 타격 경쟁에 뛰어들 것이라는 기대감도 높아지고 있다. 이정후는 4월 타율 0.312, 5월 타율 0.313를 기록하며 두 달 연속 3할 타율을 넘겼다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사