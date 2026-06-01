Æ¯°Ë ¡°6ÀÏ ëÅ Ãâ¼® ¸ð½À °ø°³¡¦±¹¹Î ¾Ë ±Ç¸® À§ÇØ¡±
±ÇÃ¢¿µ 2Â÷ Á¾ÇÕÆ¯º°°Ë»çÆÀÀÌ ÀÌ¹ø ÁÖ¸» À±¼®¿ Àü ´ëÅë·ÉÀ» °ø°³ ¼ÒÈ¯ÇØ Á¶»çÇÏ±â·Î Çß´Ù.
±èÁö¹Ì Æ¯°Ëº¸´Â 1ÀÏ °æ±âµµ °úÃµ ¼ÒÀç Æ¯°Ë »ç¹«½Ç¿¡¼ ÁøÇàµÈ Á¤·Ê ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ¡°±¹¹ÎÀÇ ¾Ë ±Ç¸®¸¦ À§ÇØ ¿À´Â 6ÀÏ À± Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Ãâ¼®ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» °ø°³ÇÏ±â·Î Çß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
À± Àü ´ëÅë·ÉÀº Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ µî ÇøÀÇ ÇÇÀÇÀÚ·Î ¿À´Â 6ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã Ã¹ ¼ÒÈ¯ Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 2024³â 12¿ù 3ÀÏ ºñ»ó°è¾öÀ» ¼±Æ÷ÇÑ µÚ ½Å¿ø½Ä Àü ±¹°¡¾Èº¸½ÇÀå, ±èÅÂÈ¿ Àü ¾Èº¸½Ç 1Â÷Àå µîÀ» ÅëÇØ ¿ì¹æ±¹¿¡ °è¾öÀ» Á¤´çÈÇÏ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÏ°Ô Çß´Ù´Â ÇøÀÇ´Ù.
Æ¯°ËÀº ¶Ç À± Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºñ»ó°è¾ö ÁØºñ ½ÃÀÛ ½ÃÁ¡À» 2023³â 11¿ù·Î Æ¯Á¤Çß´Ù. ³»¶õÁß¿äÀÓ¹«Á¾»ç µî ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ±è¸í¼ö Àü ÇÕµ¿Âü¸ðº»ºÎ ÀÇÀå¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç °úÁ¤¿¡¼ °ü·Ã »ç½ÇÀ» È®ÀÎÇßÀ¸¸ç, °è¾ö ´ç½Ã ¿©·¯ ½Ç¹«ÀÚ°¡ °è¾ö ¼±Æ÷ ¹× ±¹È¸¿¡ ´ëÇÑ º´·Â ÅõÀÔ¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù´Â ÃëÁö·Î Á¶¾ðÇÑ Á¡ ¶ÇÇÑ È®ÀÎÇß´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
Æ¯°ËÀº Áö³´Þ 27ÀÏ ±è Àü ÀÇÀåÀ» Á¶»çÇÏ¸é¼ ¡°2023³â 11¿ù 29ÀÏ °üÀú È¸µ¿¿¡¼ À± Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¡®³»°¡ ½ÃÅ°´Â ¹«¾ùÀÌµç ÇÒ ¼ö ÀÖ´À³Ä¡±°í ¹°¾ú´Ù¡±´Â ³»¿ëÀÇ Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
Æ¯°ËÀº ¾Õ¼ ±¹±º¹æÃ¸»ç·ÉºÎ °ü°èÀÚ Á¶»ç °úÁ¤¿¡¼´Â 2024³â »ó¹Ý±âºÎÅÍ °è¾öÀ» ÁØºñÇÑ Á¤È²ÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù°í ¼³¸íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Âµ¥, ÀçÂ÷ ½ÃÁ¡À» ¾Õ´ç°å´Ù.
2Â÷ Á¾ÇÕÆ¯°Ë Ãâ¹ü ÀÌÀü ºñ»ó°è¾ö °ü·Ã ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇØ¿Â ³»¶õÆ¯°ËÀº °ú°Å ¡®³ë»ó¿ø ¼öÃ¸¡¯ µîÀ» Åä´ë·Î ºñ»ó°è¾öÀÌ 2023³â 10¿ù ÀüºÎÅÍ ¸ðÀÇ µÆ´Ù°í ºÃ´Ù. ±×·¯³ª 1½É ¹ý¿øÀº ³ë»ó¿ø ¼öÃ¸ÀÇ Áõ°Å ´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç ÀÌ°°Àº ÁÖÀå ¶ÇÇÑ ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¼Û°æ¸ð ±âÀÚ ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç