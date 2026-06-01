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“노산군에서 복위된 단종처럼…” 박근혜 향한 뜻밖의 비유

입력:2026-06-01 15:16
수정:2026-06-01 15:23
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유영하 국민의힘 의원 페이스북 글

박근혜 전 대통령과 유영하 국민의힘 의원의 모습. 유 의원 페이스북

유영하 국민의힘 의원이 박근혜 전 대통령을 조선시대 단종에 비유하며 “거짓과 모함으로 덧씌워진 멍에는 반드시 벗겨지고 제자리로 복위될 것”이라고 밝혔다.
박근혜 전 대통령이 지난 27일 부산 기장군 기장시장을 찾아 국민의힘 박형준 부산시장 후보와 박민식 북갑 보궐선거 후보와 함께 시민들과 인사한 뒤 차량에 탑승하며 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

박 전 대통령의 측근으로 꼽히는 유 의원은 1일 자신의 페이스북에 전날 대구 서문시장과 수성못에서 진행된 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 유세에 동행한 소회를 전하며 이같이 말했다.
유 의원 페이스북 캡처

유 의원은 “인산인해라는 말 이외에 달리 표현할 말이 떠오르지 않는다”며 “사람이 많이 모인 것보다 더 중요한 것은 그곳에 오신 분들이 보여준 대통령님에 대한 사랑과 그리움”이라고 적었다.

이어 “손 한 번 만져보기 위해 있는 힘을 다해 뻗는 손들을 어쩔 수 없이 막아내야 했던 나도 안쓰럽기는 매한가지”라며 “양손이 부었고 상처투성이인 것을 알고 있기에 매정했지만 달리 방법이 없었다. 죄송하다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.

그는 박 전 대통령의 건강 상태도 언급했다.


유 의원은 “오늘도 손이 잡히고, 어깨까지 잡아당겨져 통증이 있다고 하신다”며 “사저에 도착하시자마자 응급치료를 하시고 내일부터 안정을 취하시라는 말씀밖에 달리 드릴 말씀이 없었다”고 밝혔다.

또 “하기사 어제도 링거를 맞고 버티셨는데 이젠 모든 에너지가 소진되셨을 것”이라며 “그리움이라는 말로만 설명될 수 없다”고 적었다.

유 의원은 지지자들의 반응에 대해 “오늘 보여준 그 많은 분들의 외침은 대통령님을 지켜주지 못했다는 미안함이라고 나는 느껴졌다”며 “나만의 혼자 생각은 아닐 게다”라고 적었다.


그러면서 “이제 걸음마를 시작했다. 아직 걸어갈 길이 멀고 멀기만 하다. 그러나 반드시 그 길 끝에 갈 것이고, 그곳에서 기다리고 있는 것이 무엇인지 난 알고 있다”고 말했다.

이어 “진실은 가둬지지 않고 숨겨지지도 않는다”며 “노산군에서 복위된 단종처럼 거짓과 모함으로 덧씌워진 멍에는 반드시 벗겨지고 제자리로 복위될 것”이라고 주장했다.

또 “내게 남은 마지막 소명이기에 서두르지 않고 천천히 갈 것이다. 더디더라도 끝까지 포기하지 않고 가야만 한다”며 “정의는 반드시 승리할 것이기에 초조해하지 말고 서두르지도 말자”고 강조했다.

아울러 “그대들이 했던 조리돌림과 잔인한 칼춤을 추면서 자행했던 인격 살인에 대한 대가는 꼭 받을 것이고, 그날이 멀지 않았다는 것”이라고 덧붙였다.

박 전 대통령은 전날 대구 서문시장과 수성못을 찾아 추경호 후보 지원 유세에 나섰다. 앞서 충북·충남 등 충청권과 부산·울산·경남(PK) 지역을 잇달아 방문하며 국민의힘 후보들에 대한 지지를 호소한 바 있다.

이는 2017년 국정농단 사태로 탄핵된 이후 약 9년 만의 본격적인 정치 행보로 평가된다. 정치권 안팎에서는 그동안 제한적인 공개 활동에 머물렀던 박 전 대통령이 지방선거를 계기로 정치적 영향력 회복에 나선 것 아니냐는 해석도 나온다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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