¡®°íÇâ»ç¶û±âºÎ Çãºê¡¯ À§±âºê¡¦ÀÌ¿ëÀÚ 200¸¸¸í¡¤¸ð±Ý¾× 5¹è ¡®¾¦¡¯
¿ÃÇØ MAU Ã¹ 200¸¸¸í µ¹ÆÄ, ¸ð±Ý¾× 235¾ï¿ø
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À§±âºê¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â °ø°¨¸¸¼¼´Â 1ÀÏ À§±âºê MAU°¡ Áö³ 5¿ù ±âÁØÀ¸·Î 200¸¸ ¸íÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿Ã µé¾î Ã³À½ÀÌ´Ù.
À§±âºê¿¡ µû¸£¸é MAU´Â Áö³ÇØ 12¿ù 244¸¸ ¸íÀ¸·Î ÃÖ°íÄ¡¸¦ ÂïÀº ÀÌÈÄ ¿ÃÇØ µé¾î ¿ùÆò±Õ 100¸¸ ¸í ÀÌ»óÀ» À¯ÁöÇÏ´Ù°¡ Áö³ 5¿ù µé¾î ´Ù½Ã 200¸¸ ¸í ¼öÁØÀ¸·Î È¸º¹Çß´Ù. ¿ÃÇØ 1ºÐ±â °íÇâ»ç¶û±âºÎÁ¦ ÀüÃ¼ ¸ð±Ý¾×ÀÌ 2023³â Á¦µµ½ÃÇà ÀÌ·¡ Ã³À½À¸·Î ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ±â·ÏÇÑ Á¡À» °¨¾ÈÇÏ¸é ÀÌ °°Àº ÀÌ¿ëÀÚ È®º¸´Â °í¹«ÀûÀÌ¶ó´Â Æò°¡´Ù.
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À§±âºê´Â ´ä·ÊÇ°°ú ÁöÁ¤±âºÎ ÇÁ·ÎÁ§Æ®, Áö¿ª ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ÇÑ°÷¿¡¼ »ìÆìº¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. À§±âºê ÃøÀº ¡°ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ÇÃ·§ÆûÀ» ÅëÇØ Áö¿ªº° ´ä·ÊÇ°°ú ±âºÎ »ç¾÷À» È®ÀÎÇÑ µÚ ½ÇÁ¦ ±âºÎ¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â »ç·Ê°¡ ´Ã°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÁöÀÚÃ¼µéµµ ÇÃ·§Æû È°¿ë È¿°ú¸¦ Ã¼°¨ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â Æò°¡´Ù. À§±âºê ÇÃ·§ÆûÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°±âÁ¸¿¡´Â °íÇâ»ç¶û±âºÎ È«º¸°¡ ¿¬¸»¿¡ ÁýÁßµÇ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾ÒÁö¸¸ À§±âºê¸¦ ÅëÇØ ´ä·ÊÇ°°ú ÁöÁ¤±âºÎ ÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ »ó½Ã ³ëÃâµÇ¸é¼ ±âºÎÀÚ¿Í Á¢Á¡ÀÌ È®´ëµÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÌÀºÃ¶ ±âÀÚ dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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