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‘반도체 착시론’ 보도에 李 “축구 실력 빼면 손흥민 보통 사람?”

입력:2026-06-01 15:13
수정:2026-06-01 15:21
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이재명 대통령이 지난달 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 1일 반도체 업종을 제외하면 코스피 지수가 4000대 초반에 불과하다는 언론 보도와 관련해 “반도체가 우리 산업의 핵심 중 하나인데 왜 반도체를 빼고 종합주가지수를 계산해야 하는 지 이해가 잘 안된다”고 했다.

이 대통령은 이날 오전 X에 ‘착시 빠진 증시… 반도체 빼면 코스피 4100선 불과’하다는 제목의 기사를 공유하며 이같이 말했다. 해당 기사는 주식시장 내 양극화가 뚜렷해지고 있다며 반도체 업종을 제외한 실질적인 코스피 지수는 4100~4200선에 불과하다는 내용이었다.

이 대통령은 이에 대해 “‘축구 실력 빼면 손흥민도 보통 사람?’ 이러는 사람 없습니다”라며 “오히려 ‘반도체 빼고도 한국 증시 무려 4100’ 이래야 하는 것 아닐까요”라고 썼다.


구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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