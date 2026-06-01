¿ï»ê½Ã, ¡®2026 ¼¼°è¸í¹®´ëÇÐ Á¶Á¤ ÃàÁ¦¡¯ ÁØºñ º»°ÝÈ­

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¿ï»ê½Ã´Â 1ÀÏ ½ÃÃ» ±¹Á¦È¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¡®2026 ¿ï»ê ¼¼°è¸í¹®´ëÇÐ Á¶Á¤ ÃàÁ¦¡¯(Æä½ºÆ¼¹ú) ÃßÁø »óÈ²À» Á¡°ËÇß´Ù.
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¿ï»ê=Á¶¿øÀÏ ±âÀÚ wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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