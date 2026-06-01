¡°³» µþ Ã¤¿øÀÌ ±â¾ïÇØÁÖ¼¼¿ä¡± »ìÇØµÈ ¿©°í»ý À¯°¡Á·,½Ç¸í °ø°³¡¦°¡ÇØÀÚ ¾ö¹ú ÃË±¸

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±¤ÁÖ=ÀÌÀºÃ¢ ±âÀÚ eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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