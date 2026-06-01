체육인재개발원, 장흥군·소방서와 합동 구조 훈련 실시
대한민국체육인재개발원이 2026 긴급 구조 종합 훈련을 실시했다.
대한체육회는 지난 29일 대한민국체육인재개발원에서 장흥소방서와 함께 교육생 안전 확보를 위한 긴급 구조 종합 훈련을 실시했다고 1일 밝혔다. 개발원은 재난 상황 발생 시 교육생의 생명 및 안전 보호, 초기 대응 역량 강화를 위해 이번 훈련을 마련했다.
훈련은 화재 발생 상황을 가정해 화재 발생 전파, 초기 진화, 교육생 대피 유도, 인명 검색, 중요 시설 보호, 소방차 진입 및 현장 대응 절차 등을 종합적으로 점검하는 방식으로 진행됐다. 교육생 대피 동선 확보와 신속한 안전 유도, 비상상황 발생 시 혼란 최소화에 중점을 두고 훈련을 실시했다. 이번 훈련을 통해 장흥소방서와의 협조 체계를 점검하고, 재난 발생 시 교육생 보호를 중심으로 한 현장 대응 절차를 재확인했다.
유승민 체육회장은 “교육생 안전은 어떠한 상황에서도 가장 우선돼야 하는 원칙”이라며 “앞으로도 장흥소방서를 비롯한 관계기관과 긴밀히 협력해 실효성 있는 훈련을 지속하고, 교육생이 안심하고 교육받을 수 있는 안전한 교육환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
개발원은 교육생과 대관 이용자, 방문객, 직원이 함께 이용하는 다중이용시설이다. 실제 상황에 즉시 대응할 수 있는 현장 중심의 대응체계를 구축해왔다. 이를 바탕으로 재난 발생 시 신속한 상황 전파와 안전 확보가 이루어질 수 있도록 관리하고 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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