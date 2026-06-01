±è¼Ò¿¬ º¯È£»ç ¡°½Å¿ëÇÑ ´çÀå °¨¿ÁÀ¸·Î °¡¾ß¡±

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Ã»ÁÖ=È«¼ºÇå ±âÀÚ adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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